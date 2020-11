Angleterre - Plus de 335 millions alloués au sport, dont la moitié pour le rugby

La Fédération anglaise de rugby se voit soutenu par son gouvernement avec une aide de plus de 150 millions d'euros.

Tandis qu'en France, le rugby attend désespérément une aide de l'Etat pour survivre à cette crise du Covid qui ne cesse de s'éterniser, en Angleterre, le gouvernement a pris une décision forte. Selon Rugby Pass, le gouvernement britannique a décidé d'injecter plus de 335 millions d'euros (300M de £) dans 11 sports différents. Les principaux sports ont souffert de cette crise avec des matchs à huis clos et une billetterie inexistante, dont le rugby.

Si ce soutien est en grande partie sous forme de prêts qu'il faudra rembourser, la Fédération anglaise de rugby sera la plus aidée avec plus de 150 millions d'euros pour venir en aide aux clubs professionnels et amateurs. Sur ce montant, 49M d'euros iront à la RFU, 65 millions aux clubs de Premiership, 10 millions aux clubs de Championship (seconde division) et enfin, 25 millions aux clubs amateurs, en dessous de la deuxième division. Ces sommes vont bien au-delà de ce qu'espèrent les clubs français avec 40 millions d'aide qui ont été démentis par la ministre chargée des Sports, Roxana Maracineanu. Le rugby irlandais n'a touché que 18 millions d'euros du gouvernement alors que la Fédération fait état de 35,7 millions d'euros de déficit. Le ministre des Sports anglais, Nigel Huddleston, a déclaré qu'il était "tout à fait juste que nous (le gouvernement) intervenions maintenant pour protéger les sports et les communautés qu'ils soutiennent".