ANGLETERRE. Pas de relégation en Premiership cette année !

Des suites du Covid et de ses complications, la RFU a annoncé qu'il n'y aurait pas de relégation en Premiership à l'issue de cette saison.

Gloucester, Worcester et les autres mal classés peuvent souffler : il n'y aura pas de relégation à l'issue de cette saison 2020/2021 en Premiership. C'est ce que vient de statuer la fédération anglaise de Rugby à l'issue d'un vote à la "forte majorité" du conseil de la RFU, comme le relaie Planet Rugby. La Fédé a semble-t-il trouvé la bonne formule pour engrosser sa poule aux oeufs d'or cette année, puisque le promu Newcastle demeure très compétitif, comme en témoigne sa 7ème place à l'heure d'écrire ses lignes. Elle n'en changera pas, donc, économie avant tout. "Nous voulons assurer un jeu d'élite sain pour soutenir les équipes gagnantes d'Angleterre qui génèrent des revenus pour stimuler et préserver le jeu à tous les niveaux", s'est un petit peu trahi le président Lee Blackett.

Outre-Manche, le variant britannique bat son plein et continue, in fine, de perturber les championnats sportifs comme le Premiership, à l'image de la rencontre entre Northampton et les Falcons de ce samedi, repoussée. De fait, afin d'éviter que le dernier ne subisse une relégation inéquitable, la RFU a annoncé que les 12 équipes engagées actuellement seront maintenues dans l'élite quoi qu'il en soit. Mais, qu'en est-il des Saracens alors ? Pas de panique pour ceux qui craindraient de ne pas revoir Farrell et consorts en première division, le vainqueur du Championship montera lui comme prévu, le Premiership se jouant donc à 13 clubs jusqu'à nouvel ordre ! Reste aux Sarries de remporter ce championnat d'accession au préalable, eux qui restent sur 2 revers consécutifs face à leur principal opposant : les Ealing Trailfingers.