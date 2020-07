Ancien 3e ligne et entraîneur du RCT, Gilbert Doucet s'est éteint.

Le Rugbynistère tient à témoigner tout son soutien et ses plus sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à ses proches.

"C’est avec une immense tristesse que nous avons appris ce mardi 7 juillet le décès de l’ancien troisième-ligne et entraineur du RCT Gilbert Doucet, à seulement 64 ans." Dans un communiqué publié sur son site, le Rugby Club Toulonnais a exprimé sa peine suite à la triste nouvelle. Champion de France en 1987 avec les Rouge et Noir, "Gilbert Doucet était un joueur rugueux dans la pure tradition des avants Toulonnais."

Au RCT, Doucet avaité également été entraîneur à deux reprises.

Passé par Provence Rugby - quand le club s'appelait encore Pays d'Aix - Doucet est également salué par le club provençal :

“Doudou” aura notamment permis au club de retrouver la Pro D2 au cours d’une demi-finale épique disputée face à Carcassonne. Devenu manager, il aura ensuite permis au club, fort de quatre saisons consécutives en Pro D2, d’entamer sa structuration au niveau sportif.

Né et formé à Lourdes, Doucet a également porté les maillots de Nice, La Seyne-sur-Mer et du SMUC, avant d'embrasser une carrière de coach. Outre le RCT et Aix, celui qui s'est éteint à l'âge de 64 ans est passé par Grenoble, Rome, Calvisano, l'Aviron Bayonnais et Nice.

