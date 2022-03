Amateur. Un joueur placé dans un coma artificiel après une grave blessure

Un joueur d'Olonzac a été placé dans un coma artificiel après avoir subi une grave blessure lors d'un déblayage. Il souffre d'une fracture de la quatrième et cinquième vertèbre.

C'est une bien triste nouvelle qu'a relayé l'Indépendant, ce mardi. Lors d'une rencontre le week-end dernier opposant Tauch Corbières et Olonzac (1ère série), un joueur du club d'Olonzac, Antoni Galli, a été victime d'une très grave blessure. Entré vers la 60ème minute, le joueur de 27 ans s'est grièvement blessé à la suite d'un déblayage, entraînant une fracture de deux vertèbres, la quatrième et la cinquième. Dans l'incapacité de bouger mais conscient, il a ensuite été transporté en hélicoptère et placé dans un coma artificiel après avoir été opéré en urgence.

Un coma artificiel d'au moins une semaine, le temps que l'hématome se résorbe. Le Rugbynistère souhaite un prompt rétablissement à Antoni.