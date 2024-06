AMATEUR. Lourdes et Montmélian promus en Fédérale 1, Sor Agout éliminé en Fed 3 : les résultats du week-end

Le Top 14 c’est bien, mais vous préférez le rugby de clocher ? Voici donc les résultats du week-end des championnats de France de Fédérale.

Au milieu d’un week-end très chargé entre la 25ème journée de Top 14, les demies de ProD2, le barrage avec la Nationale, le Tournoi à 7 de Madrid et le reste, le rugby amateur cherchait également à trouver sa place.

Alors, les championnats de France ont été particulièrement animés, que ce soit en Fédérale 2 ou en Fédérale 3. En 6ème division, il est justifié de noter la grosse performance des 4 Cantons (Montflanquin), qui ont terrassé la très belle équipe qu'est l'ES Catalane. Ou de Castillon-la-Bataille, 6ème de poule et qualifié pour les demi-finales.





Tout comme l’élimination de l’un des ambitieux de l’Hexagone, Monaco, défait par Nantua de 2 petits points en quart de finale aller-retour. Ainsi, les Rouges et Blancs ratent la montée en Fédérale 1, objectif affiché de ce club aux gros moyens.

A l’inverse des Savoyards de Montmélian, des Hauts-Pyrénéens de Lourdes ou des Périgourdins de Sarlat, champions de France de Fed 3 la saison passée et qui enchaînent une 2ème montée en 2 ans.



Les résultats de Fédérale 2 :

Lourdes (Q) / Coarraze-Nay (19-18) : 17-10

4 Cantons (Q) / Argelès-sur-Mer : 35-9

Nantua (Q) / Monaco : 20-12

Montmélian (Q) / Vinay : 19-6

Gujan-Mestras (Q) / Tours : 46-12

Plaisir / Castillon (Q) : 23-17

Sarlat (Q) / Millau : 39-13

Grenade (Q) / Ger-Séron-Bedeil : (22-21) : 24-20



En Fédérale 3, justement, se disputaient les 8èmes de finale de championnat de France. Si les équipes engagées étaient assurées de monter à l’étage supérieur, venait désormais le moment de se sublimer pour pousser la belle aventure le plus loin possible.

Là, le choc des chocs entre Sor Agout et Villeneuve-sur-Lot, leaders respectifs de leur poule, a tourné à l’avantage des Lot-et-Garonnais pour un point (24 à 25).

Dans le même sens, les favoris de Saverdun, Servian-Boujan ou de Vergt sont tous passés en match sec, malgré de belles adversités, tandis que la sensation qu'est St-Jean-de-Bournay se confirme. Après leur exploit en 16ème, les Isérois l'ont emporté face aux Catalans de Rivesaltes (11 à 30), et joueront donc les quarts dans 2 semaines.



Les résultats de Fédérale 3 :

Rivesaltes / Saint-Jean-de-Bournay : 11-30

Saverdun / Jacou : 29-19

Meaux / Évreux : 41-18

Villeneuve-sur-Lot / Sor Agout : 25-24

SCUF / Pays d'Auray : 52-24

Vergt / Lons-le-Saunier : 20-7

Léguevin / Cavaillon : 21-0

Mugron / Servian-Boujan : 7-23