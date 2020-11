Amateur - Les mineurs retrouvent les terrains, patience pour les adultes

Le gouvernement a dévoilé un déconfinement en 3 étapes. Le rugby se fixe sur ces dates afin de reprendre son activité.

Le gouvernement a annoncé une sortie de confinement en trois dates et trois étapes. Si le rugby professionnel a continué sa saison malgré les huis clos, le rugby amateur souffre encore des confinements et des restrictions du gouvernement concernant la pratique du rugby. Durant le premier confinement, tous les niveaux ont été stoppés et les saisons ne sont jamais allées au bout. La reprise cet été a dû se faire selon un plan de reprises respectant les directives sanitaires et les étapes. Si plusieurs clubs n'ont pas pu jouer la totalité de leurs matchs en raison de cas de Covid, les championnats continuaient jusqu'au dernier confinement de novembre.

Le gouvernement a cependant accepté que les mineurs puissent reprendre le chemin des terrains en respectant trois étapes :

Étape 1, 28 novembre : reprise des activités sportives pour les mineurs en stade 3 (4 semaines, situations avec passes)

Étape 2, 15 décembre : reprise des activités sportives pour les mineurs sans restrictions (respect des consignes sanitaires, situations avec contacts)

Étape 3, 20 janvier : reprise des activités sportives pour tous les licenciés sans restrictions (adultes et mineurs).

Cependant, la FFR souhaite reprendre l'activité sportive pour ses licenciés dès le 15 décembre afin d'envisager un retour aux compétitions le 20 janvier. Dès le 20 janvier, aucune étape n'a été préconisée pour les joueurs senior pour l'instant. Le retour aux contacts dès le premier entraînement est risqué en terme de blessures.