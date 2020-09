Amateur - L'arbitre arrête le match après des insultes racistes sur un joueur de 16 ans

Ce n'est pas la meilleure nouvelle du week-end : un arbitre a dû arrêter une rencontre de cadets pour insultes raciales envers un joueur de 16 ans.

"Aujourd'hui, pour la première fois depuis que je suis arbitre de rugby, j'ai dû interrompre temporairement une rencontre à cause de propos racistes. Lors d'un match de cadets, des supporters ont, le temps d'un instant, déversé une haine abjecte sur un joueur de 16 ans". Ces quelques mots issus d'un tweet d'un arbitre d'un match de cadets nous rappellent que le racisme et les propos haineux ne sont pas que fabulation dans notre sport.

L'arbitre a dû interrompre temporairement la rencontre après avoir entendu des propos racistes à l'encontre du capitaine d'une des deux équipes : "Interruption le temps que les dirigeants du club organisateur fasse cesser le trouble. J'en ai profité pour échanger quelques mots avec le joueur et essayer de le réconforter. Puis rédaction d'un rapport circonstancié. La suite ne dépend plus de moi". L'arbitre reconnaît que "le fait que ce soit des supporters et non des licenciés identifiables rend la situation encore plus floue" pour la possible sanction.

Le jeune joueur et capitaine a été exemplaire de force et de calme après ces insultes, affirme l'arbitre : "je tiens à souligner l'admirable attitude de ce joueur, victime d'une injure odieuse, et qui a gardé une attitude véritablement digne du rugby et de ses valeurs. Le voir à la fin du match, malgré cet événement et la défaite, inciter ses coéquipiers, en tant que bon capitaine, à serrer les mains des joueurs adverses insistant sur le fait que le racisme n'émanait pas d'eux, mais des supporters, et qu'eux aussi étaient affectés, est une magnifique leçon de vie. Puisse ce joueur continuer à jouer à ce beau sport, et continuer de lutter contre cette gangrène de la société". Le président du club et l'entraîneur sont tout de même intervenu afin de rétablir le calme et ces insultes racistes. Toute forme de racisme et de discours haineux n'a rien à faire dans la rue, et encore moins au bord de nos stades.