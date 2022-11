AMATEUR. En Féd 3, deux anciennes gloires du Top 14 se retrouvent pour la 1ère place de la poule 8

Avignon/Le Pontet et Vendres/Lespignan se retrouvent dimanche pour un choc en Fédérale 3. Avec Ludo Radosavljevic d'un côté et Ben Lapeyre de l'autre.

Le saviez-vous ? Ce dimanche à 15h30, ce sont quelque 500 matchs professionnels qui fouleront la pelouse du Stade de Fargues, du côté du Pontet (84). Est-ce en vue d'un match de Fédérale 1, là où nombre d'anciens habitués des joutes professionnelles finissent par y trouver un point de chute désormais ? Pas vraiment, non... Mais plutôt d'un choc de la poule 8 de Fédérale 3, entre Avignon/Le Pontet et l'entente Vendres/Lespignan. Deux équipes ambitieuses cette saison, du fait de leur solide structure, mais également de leur recrutement pas du genre à faire rire les mouettes.

AMATEUR. Après 25 essais en Top 14, un ancien ailier du Stade Toulousain signe en Fédérale 3 !

Dans le Vaucluse, Ludovic Radosavljevic est par exemple revenu sur ses terres natales afin d'y terminer sa carrière sur une bonne note, avec les copains. "C'est mon club formateur, nous explique-t-il. Je le connais comme ma poche, c'était donc facile et évident de revenir ici." En face, dans l'Hérault, Benjamin Lapeyre a lui accepté de filer la main à un club voisin de son dernier maillot professionnel, à savoir celui de l'AS Béziers. Histoire de boucler la boucle en tentant d'amener son vécu au sein de la 7ème division française, lui qui compte 146 matchs de Top 14, pour ne citer qu'eux.

L'amateur, c'est une autre forme de plaisir. On ne joue plus dans des stades pleins face à des joueurs de calibre international, mais avec ses potes, dans le but comment de faire grandir un club. Le tout avec plus de temps libre, et le droit de boire un peu plus de bière après les matchs (rires).

Leur potentiel affrontement ? Un joli clin d'oeil selon "Rado", mais pas de quoi en faire une fixette. "C’est un gars que je n’ai pas côtoyé beaucoup mais avec qui j’avais bien accroché lors de son passage à Castres en joker coupe du monde (en 2019, NDLR). C’est sympa de le retrouver à ce niveau alors que nos carrières professionnelles sont derrières nous et je serai encore plus content de boire un canon avec lui après le match. (...) Mais ils auront également autre chose à nous proposer," prévient celui qui fut champion de France 2017 avec Clermont.

Première grosse réception de la saison

À ce niveau, ce n'est donc pas tous les week-ends que l'on croise pareille opposition. "On ne va pas se mentir, c’est le jour et la nuit par rapport à ce que nous, anciens professionnels, avons pu connaître. Ce n’est pas pour rien qu’il a autant de divisions d’écart. En pro, ça tape plus fort, ça va beaucoup plus vite, plus longtemps… Mais ce qu’il y a en commun, c’est que ça reste 15 bonhommes qui se battent ensemble autour d’un ballon. Et qui donnent tout ensemble." Reste que ce week-end, il s'agit du premier et de son effectif taillé pour aller titiller l'échelon supérieur, qui accueille son dauphin. Pour une affiche qui sent la poudre. "De notre côté, on a un beau groupe et en face, ils n'ont perdu qu'un seul match pour l'instant. Ça montre également leur qualité et ça promet une belle opposition", prévient Ludo Rado.

RUGBY. TRANSFERT. Ludovic Radosavljevic jouera en Fédérale 3... avec son frère

Même son de cloche du côté du manager général de l'USAP 84, qui s'attend à "un gros combat face à une équipe qui, de ce qu’on en sait, possède un très gros paquet d’avants et est très forte sur les fondamentaux, notamment sur mauls." Mickaël Mabilon poursuit : "C'est également une équipe qui possède un gros buteur qui a joué à plus haut niveau par le passé et contre laquelle il faudra être discipliné. On sait qu'on ne nous donnera rien. Cette rencontre est si importante pour nous parce qu'elle devrait nous permettre de nous jauger, de nous étalonner face une équipe qui n’a connu qu’une seule fois la défaite cette saison. C’est également une belle occasion de se détacher en tête de cette poule 8 et de valider notre beau début de saison."

A la maison, il n’y a pas de quartier. On doit engranger, point barre. C’est notre premier gros match à domicile et on n’aura pas le droit à l’erreur. Les enjeux sont multiples : voir ce qu’on a réellement dans le ventre mais aussi mettre notre adversaire du jour à une dizaine de points. - Ben Batby et son franc parler marseillais

Il est vrai qu'Avignon, invaincu pour l'heure et qui possède la 6ème attaque nationale (sur 180 équipes), n'a pas réellement eu à forcer son talent jusqu'ici, exception faite du premier match de la saison à Sète, remporté 27 à 34 au terme d'une rude bataille. Ce dimanche sera donc une toute autre paire de manches que les dernières sorties face à Arles, Sigean-Port-la-Nouvelle ou St-Affrique. Qui plus est pour le triangle arrière du Pontet, susceptible d'être opposé directement à Benjamin Lapeyre et sa carrière longue comme le bras. "C’est excitant, tout simplement, admet Benjamin Batby, arrière ou ailier débarqué du Stade Phocéen à l'intersaison. Ça me donne et ça nous donne simplement, je pense, envie de se surpasser pour faire plus qu'exister face à ce genre de joueur. Se frotter à des garçons qui ont connu le haut niveau, ça motive, ça donne envie d’être plus agressif, plus précis qu’à l’accoutumée encore. Et de montrer que tout commence par l’envie, à ce jeu." Y'a plus qu'à, comme on dit...