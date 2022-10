AMATEUR. Après 25 essais en Top 14, un ancien ailier du Stade Toulousain signe en Fédérale 3 !

Après l'arrêt de sa carrière pro en 2018, et des piges en Fédérale 1 et 2, "Tim's" vient de s'engager en Fédérale 3, à 38 ans, pour boucler la boucle.

Je suis Fidjien, j'ai fait trembler les en-buts de ProD2 et j'ai été un adepte de la dent en or, autrefois. Mais non, je ne suis pas Rupeni Caucaunibuca. Comme ce dernier néanmoins, j'ai aussi sévi en Top 14 à Toulouse et j'ai également porté un maillot jaune, mais je n'ai pas connu le Super Rugby avant cela ; je ne peux donc pas être Vilimoni Delasau. Qui, alors ? Qui peut bien avoir signé en Fédérale 3 à Sainte-Livrade-sur-Lot, un petit village du 47 situé non loin de Villeneuve-sur-Lot ? Eh bien accrochez-vous : il s'agit de Timoci Matanavou !

VIDÉO. Pro D2 - Stade Montois. Le pas de l'oie génial de Timoci Matanavou face à Biarritz

À 38 ans bien tassés, l'ancien ailier du Stade Toulousain (2011-2016) est toujours prêt à se dandiner dans son couloir, puisqu'il vient bien de s'engager dans le club dont Rémi Vaquin est le coordinateur sportif, nous apprend La Dépêche. Le week-end dernier, il était même présent en tribunes pour observer ses nouveaux coéquipiers battre les Girondins de Pessac. Dès que sa validation de licence sera effective, l'homme aux 25 essais en Top 14 pourra donc exercer ses talents en Fédérale 3, après avoir connu la Fed 1 et la Fed 2 lors des deux dernières saisons, du côté de Bédarrides (84) puis du CARF (Fréjus/St Raphael, 83). Et si sa vitesse de pointe ne doit plus être celle d'antan, bon courage néanmoins à tous les ailiers de la poule 14 qui devront se taper l'ancien montois pendant 80 minutes.

RUGBY - Caminati, Claassen, Tulou... Ces pros qui joueront chez les amateurs cette saison

Lui qui pourrait bien retrouver de nombreux anciens professionnels plus tard dans la saison, s'il parvenait à aider son équipe à se qualifier son pour les phases finales. Tous ne sont pas Fidjiens mais nul doute que cela offrirait de beaux duels s'il rencontrait Ludovic Radosavljevic (Avignon/Le Pontet), Benjamin Lapeyre (Vendres/Lespignan) ou Julien Caminati (St Laurent), une fois le printemps venu...

Et aussi : RUGBY. INSOLITE. L'impensable reconversion de Napolioni Nalaga aux Fidji