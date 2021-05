AMATEUR. Découvrez l’histoire du CSPG Rugby, club auvergnat qui attend son club house depuis plus de 30 ans

Le club amateur du CSPG Rugby tente désespérément d’obtenir un club house depuis 30 ans. Focus sur leur combat.

“On souhaite juste véhiculer l’histoire de notre club, pouvoir mettre nos coupes et accueillir nos adversaires”, ce sont les mots de Christian Hostert, co-président du CS Puy-Guillaume Rugby. Depuis 33 ans, les dirigeants de ce petit club auvergnat font vivre la passion du ballon ovale dans leur commune d’un peu moins de 3 000 habitants. Évoluant en 3eme série, ils demandent à la mairie de leur fournir un lieu où se retrouver depuis la création du CSPG Rugby en 1988. Une situation rare, les dirigeants ayant appris il y a quelques années qu’ils étaient l’un des seuls clubs à ne pas posséder de club house au sein de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Christian Hostert nous partage l’une des récentes réponses de la part du maire : “Si vous en voulez un, vous n’avez qu’à le construire.” Impossible pourtant d’imaginer ça, l’association disposant d’un budget d’environ 10 000 € par an.

Rugby Amateur. La Fédération annonce l'arrêt définitif de la saison



Un club pourtant impliqué dans la vie locale de sa commune de part son ancienneté et ses nombreuses équipes, allant des U6 aux équipes seniors féminine et masculine. Pour les dirigeants du club, la mairie n’a pourtant aucune mauvaise intention. Le co-président nous l’affirme : “si ils avaient voulu enterrer le club, ils nous auraient pénalisés financièrement. Mais ce n’est pas le cas, je pense que l’on est surtout face à de la méconnaissance". A l’heure actuelle, le club est obligé de faire une demande à la mairie afin de s’octroyer une salle le temps d’un événement ou d’une réunion. Cette situation ne leur convient pas mais le CSPG “ne veut pas être en guerre avec la mairie, ça serait idiot de notre part. On participe à la vie locale et nous voulons juste que la situation s’arrange”.

La situation du CS Puy-Guillaume Rugby avait fait parler d’elle il y a de ça un an et demi. Le 01 janvier 2020, le club avait publié sur les réseaux une lettre de vœux où sont exprimées les difficultés quant à l’acquisition d’un local. De la même manière, Philippe Sella est apparu dans une vidéo de soutien au club. Le principal soutien est cependant du côté de la Fédération. En effet, Bernard Laporte avait envoyé une lettre de soutien au club auvergnat. Plusieurs articles étaient parus dans la presse et le président de la FFR avait exprimé son envie de venir directement sur place afin de trouver des solutions. Plusieurs mois sont passés et le CSPG n’a désormais plus de nouvelles de la part de la fédération. Le coprésident Christian Hostert comprend cependant qu’au vu de “la situation sanitaire, M. Laporte doit avoir d’autres obligations expliquant qu’il n’a toujours pas pu se rendre à Puy-Guillaume”. Il espère que cette visite se fera tout de même, car elle permettrait “enfin à la situation d’évoluer”.