Rugby Amateur. La Fédération annonce l'arrêt définitif de la saison

C'est désormais officiel, la FFR a annoncé par le biais d'un communiqué la fin de saison du rugby amateur. Une décision prévisible depuis quelques semaines.

Le couperet est tombé. À l'arrêt depuis le 29 octobre dernier, l'ensemble des compétitions amateurs (de la Fédérale 1 à la 4ème série) ne reprendront pas cette saison. Par le biais d'un mail, la Fédération Française de Rugby a confirmé cela : ''Le Bureau Fédéral de la Fédération Française de Rugby s'est réuni à ce jour et a décidé de l'arrêt des compétitions de rugby amateur dans leur format officiel''. Depuis plusieurs semaines, l'ensemble des clubs amateurs s'étaient fait une raison et n'espéraient plus grand-chose. La FFR a ensuite annoncé figer les montées et descentes ''hormis celles qui ont obtenu une dérogation du ministère en charge des sports''. Cette dernière précise que ''sa volonté la plus forte est de favoriser la reprise de la pratique le plus tôt possible. Cette reprise de la pratique reste possible par le biais de rencontres amicales et de toutes formes de plateaux''. En ce qui concerne les entraînements, à l'heure actuelle, ces derniers ''devront être maintenus et favorisés en stade 3 jusqu'à nouvel ordre, permettant la pratique de l'ensemble de nos licenciés dans les conditions sanitaires imposées par les autorités''.

Enfin, la Fédération n'écarte pas l'hypothèse de mettre en place des compétitions locales d'ici là : ''La FFR a décidé de relancer l’activité dans les territoires, en accompagnant la mise en place, en lien avec les ligues et les clubs, de challenges locaux en limitant les contraintes (modalités à déterminer). Un état des lieux précis sera établi auprès des clubs via les ligues régionales.''

Si cela était prévisible, le microcosme du rugby amateur devra donc faire le deuil de cette saison, afin de se projeter sur la prochaine, qui on l'espère, sonnera comme celle du renouveau.