AMATEUR. 4 dossiers devant le gendarme financier : quelles conséquences pour la Fédérale 2 ?

Alors que des relégations ont été prononcées aux échelons supérieurs (Cognac, Bergerac…), la Fédérale 2, elle, se voit épargnée de situations drastiques.

Comme énoncé il y a quelque temps, la situation financière du rugby français fait peur. Et en arguant qu’il vivait au-dessus de ses moyens, le président de la fédération Florian Grill ne causait pas que des finances de la FFR. Mais aussi des clubs amateurs ou en voie de professionnalisation.

Parmi eux, après la relégation prononcée à l’encontre de Bergerac (Fédérale 1), 4 clubs de Fédérale 2 étaient concernés et auraient été auditionnés, d’après le MagSport, toujours alerte sur le rugby amateur. Dont Avignon/Le Pontet et le CARF (Frejus/St Raphaël), actuellement au même nombre de points et respectivement 6 et 7èmes de la poule 2, dominée par Montmélian. Selon la même source, les promus du Vaucluse auraient réussi à éviter la sanction suprême de la relégation à laquelle il aurait dû faire face pour situation nette négative au 30 juin 2023.

Pour ce faire, les demi-finalistes de la dernière saison de Fédérale 3 ont dû accepter la mise en place plan de redressement, en plus d’un avertissement pour manquement à l’obligation de production de documents comptables et financiers. Situation identique du côté de la Côte d’Azur.

Les Hauts-Garonnais de Balma, 9èmes de la poule 3, ont eux été tout simplement relaxés, tandis que le cas le plus épineux concernait Orsay, solide 3ème de la poule 8, qui trustait encore la première place il y a quelques semaines.

Les Oranges et Noirs, qui avaient dû faire face à une situation nette négative au 30 juin 2023, voient la rétrogradation prévue en fédérale transformée. Celle-ci les empêchera finalement de participer à toute phase finale en 2024, ce qui libère une place de qualifiable dans la poule, forcément.

Ce qui pourrait bouleverser les plans de fin de saison du promu Maison-Laffitte (7ème avec 30 points), ou encore de Ris-Orangis et Versailles, qui n’avaient jusqu’ici en tête qu’à assurer leur maintien. Dès lors, ils pourraient se mettre à rêver d’éventuels play-offs, histoire d’animer un peu leur fin de saison. Après tout, qui n’aime pas le soleil et l’odeur des merguez en bord de terrain ?