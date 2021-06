Afrique du Sud. Pollard et Specman avec les Boks pour le premier match depuis 2019

L'Afrique du Sud va jouer son premier match international depuis la dernière Coupe du monde 2019.

C'est un petit événement dans le monde du rugby international. L'Afrique du Sud va jouer son premier match international depuis la dernière Coupe du monde 2019. Pour rappel, ils avaient pris le dessus sur l'Angleterre en remportant la Coupe du monde. Depuis, silence radio dans le pays qui a été fortement touché par un variant sud-africain.

Aujourd'hui, c'est le retour du rugby pour les hommes de Jacques Nienaber, le sélectionneur de l'Afrique du Sud. La première composition est tombée après 20 mois sans rassemblement en raison de la pandémie de Covid-19 et la victoire finale de la Coupe du monde 2019, remportée 32 à 12. Le programme des Boks commencera par deux matchs face à la Géorgie avant d'affronter les grands Lions britanniques et irlandais.

La première rencontre aura lieu ce vendredi et Nienaber a décidé de faire appel à huit champions du monde en titulaire : Willie le Roux, Handre Pollard, Pieter-Steph du Toit, Siya Kolisi Eben Etzebeth et Bongi Mbonambi, Franco Mostert et Frans Steyn. Aux ailes, deux pépites fêteront leur première cap : Rosko Specman et Aphelele Fassi. Le protocole sanitaire empêche Lukhanyo Am et Makazole Mapimpi d'être présents.

La compositon des Boks :