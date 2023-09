A quoi ressemble le rugby en Uruguay ? On en parle dans l’apéro Menguy’s d’avant-match

Ce Mondial nous donne l'occasion de mettre un coup de projecteur sur des équipes moins médiatisées. Focus sur le prochain adversaire des Bleus, l'Uruguay.

Le rugby est bien plus qu'un sport, c'est une culture. Un état d'esprit qui unit des nations autour d'un ballon ovale. Ce Mondial 2023 en France nous donne l'occasion de mettre un coup de projecteur sur des équipes moins médiatisées. Des nations qui, si elles ne remportent parfois aucun match, font autant, voire plus vibrer les supporters par leur engagement sur le pré et leurs valeurs. D'ailleurs, inutile de vous dire que nous pourrons compter sur eux pour animer la compétition, autour de bonnes pistaches ou autres assortiments apéritifs gourmands. Parmi elles, l'Uruguay, ce petit pays d'Amérique du Sud prêt à rugir sur la scène mondiale.

Ces dernières années, le rugby uruguayen a connu une véritable révolution. En effet, les joueurs ont bénéficié d'un temps de jeu au niveau professionnel inédit par rapport aux précédentes éditions de la compétition planétaire. Le groupe sud-américain a su allier les talents de la nouvelle compétition de clubs en Amérique du Sud avec ceux évoluant à l'international. Une combinaison de forces provenant des ligues étrangères et du circuit mondial de rugby à 7 a donné à la sélection uruguayenne une nouvelle envergure et un appétit nouveau. Alors ne laissez pas traîner vos Craky's !





De nouvelles aventures croustillantes pour le rugby uruguayen

Un peu de piquant, un peu de croquant. Le sélectionneur local dispose désormais d'une palette de joueurs plus vaste que jamais. Le club de Peñarol, soutenu par l'un des plus grands clubs de football d'Uruguay, a ouvert des horizons jusqu'alors inimaginables à la sélection en devenant son principal pourvoyeur. L'époque où les joueurs étaient de simples amateurs est révolue. Pas moins de 32 joueurs de Peñarol ont été sélectionnés dans l'effectif initial de 46 pour préparer le Mondial. Neuf d'entre eux ont d'ailleurs contribué à la récente qualification olympique sud-américaine, décrochant ainsi un billet pour les Jeux de Paris en 2024. Une richesse digne des meilleurs mélanges gourmands Menguy's.

Mais l'Uruguay ne se repose pas uniquement sur ses étoiles locales. Au rugby comme à l'apéro, il faut aussi goûter à ce qui se fait ailleurs. Ça réserve parfois de bonnes surprises. Des joueurs évoluant en France, dans des clubs tels que Vannes, Bayonne, Dax, Aix-en-Provence et surtout Castres, enrichissent la composition de l'équipe (espérons qu'ils convertiront leurs coéquipiers aux gâteaux apéros). Avec notamment le demi de mêlée castrais qui s'impose comme l'un des leaders naturels de cette formation. Bien que certains éléments évoluent à l'étranger, chaque joueur est un produit du système national de rugby. Une véritable fierté pour le pays.



On l'a dit, une grande partie des Teros défend les couleurs du club de Peñarol, une célèbre formation uruguayenne. Ce qui est un énorme plus en termes d'automatismes, de repères et d'expérience collective. Bien que l'Uruguay ne joue pas beaucoup de matchs dans l'année, le coeur de l'équipe est habitué à évoluer, à gagner et à partager des moments de convivialité ensemble. De finalistes en 2020 et 2021 à champions de la super ligue locale de rugby en 2022, leur parcours a culminé avec le titre inaugural de la nouvelle mouture du championnat sud-américain cette année.

Les Teros veulent ajouter du piment à la poule A

La Coupe du Monde 2023 réserve une fois de plus un défi de taille aux Teros. Ce sera une première au Mondial face à la France et la Nouvelle-Zélande. Mais ils n'ont pas vraiment coché ces chocs sur leur calendrier. L'Uruguay se prépare surtout à en découdre avec l'Italie et la Namibie. Deux matchs clés, programmés à une semaine d'intervalle, se dressent devant eux au milieu de leurs confrontations historiques. Mais rassurez-vous, ils ont faim de victoire. Un succès face à l'Italie et la Namibie pourrait garantir une place anticipée pour le Mondial qui aura lieu sur le sol australien en 2027. Une perspective alléchante pour cette équipe en quête de reconnaissance internationale.

Les Teros n'ont jamais croisé la route des Français au Mondial. Une plongée dans l'inconnu pour nos Bleus qui vont éviter le gel de cerveau. Sur l'échelle des glaçons, on table sur un 2/10 avec un succès probant des Tricolores malgré une belle envie des Sud-Américains. Pas de douche froide selon nous.

Mais remporter deux matchs dans cette compétition serait une grande première. Les Sud-Américains n'ont en effet gagné qu'un en 1999, 2003 et 2019. Les Teros visent désormais plus haut, avec l'ambition de surpasser leurs exploits passés dans une poule relevée. Pour cette cinquième participation au Mondial, la troisième consécutive, les Teros portent en eux l'héritage d'une nation unie derrière son équipe. Le souvenir impérissable de leur victoire contre les Fidji en 2019, un succès mémorable dans l'histoire de la compétition, les pousse à croire en l'impossible, comme ce copain qui pense pouvoir manger tout le bol de cacahuètes enrobées au wasabi sans sourciller.

C'est ainsi que se termine cet apéro Menguy's. Pour l'heure à la vôtre, on vous souhaite du tchin tchin avec modération, et des tchik tchak dans la défense adverse à foison !