6 Nations. XV de France. Pourquoi Lamaison juge le débat Ntamack-Jalibert 'inutile' ?

Ntamack ou Jalibert ? Tandis que les fans s’enflamment, Lamaison tranche : la décision est déjà claire. Mais le vrai défi pour l’ouvreur titulaire sera d’assumer sous pression.

A l'instar des All Blacks, le XV de France dispose depuis quelques années maintenant d’un luxe rare : un vivier de talents au poste d’ouvreur, avec trois noms qui reviennent sans cesse dans les débats.

Christophe Lamaison, ancien maître à jouer des Bleus, a livré son analyse sur cette concurrence de haut niveau. Pour lui, le sélectionneur n'a jamais eu autant d'options de qualité, mais un joueur semble prendre l'avantage.

Ntamack ou Jalibert : le faux débat ?

Selon Lamaison, Matthieu Jalibert, brillant sous les couleurs de l’Union Bordeaux-Bègles, est indéniablement un excellent animateur. Mais si ses performances en club ne font aucun doute, il reste encore à prouver au plus haut niveau international. « À la Coupe du monde 2023, il s’est retrouvé numéro 1 mais n’a pas forcément su répondre aux attentes. Les Bordelais diront que c’est le meilleur du monde, les Toulousains diront que non. C’est un faux débat », tranche l’ancien ouvreur via Le Figaro. Tout repose désormais sur la capacité de Jalibert à montrer sur le terrain qu’il peut franchir ce fameux cap. « C'est à lui de montrer sur le terrain ce dont il est capable. »

Romain Ntamack, le choix logique

À l’opposé, Romain Ntamack bénéficie d’un cadre idéal pour performer. « Il évolue dans une équipe qui joue les premières places et au sein d’une charnière complète avec Antoine Dupont », rappelle Lamaison. Le Toulousain, de retour après une blessure qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois, semble prêt à reprendre les rênes.

Sa complicité avec Dupont, reconnu comme le meilleur demi de mêlée du monde, est un atout indéniable. « Logiquement, il me semble que le Toulousain a tout pour être titulaire », estime Lamaison, qui voit en lui le leader naturel à l'ouverture.

Une pression de tous les instants

Toutefois, la pression qui pèse sur Ntamack est immense. « C’est lui qui aura la pression », prévient Lamaison, qui rappelle que les performances de l’ouvreur seront scrutées dès le premier match du Tournoi des 6 Nations. Si la victoire sourit aux Bleus, l’équipe sera célébrée. En cas de défaite, le rôle de l’ouvreur sera pointé du doigt.

Si on gagne, c’est grâce à l’équipe, si on perd, c’est à cause de l’ouvreur.

Fabien Galthié et son staff semblent cependant prêts à maintenir leur confiance en Ntamack, qui devrait débuter face au pays de Galles et à l’Angleterre. Comme le conclut Lamaison, « il y aura un bilan après le premier match ». En attendant, le débat reste ouvert, mais pour Lamaison, la hiérarchie semble claire : Romain Ntamack a les clés du camion, à lui de prouver qu’il peut conduire les Bleus à la victoire.