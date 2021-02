6 Nations. XV de France. Éclater la bulle sanitaire, fausse bonne idée ?

Les joueurs ont été libérés par le XV de France. Certains peuvent même prétendre à jouer en club. Dans le climat actuel, est-ce une aberration ?

6 Nations. Pays de Galles. L'ailier vedette Josh Adams suspendu pour avoir violé le protocole sanitaireLe Tournoi des 6 Nations 2021 restera à coup sûr dans les mémoires. Déjà, car sans trop nous avancer ou porter la scoumoune, on peut affirmer que la France est bien partie pour éventuellement remporter la compétition. Mais surtout, et car cela n'a échappé à personne, en raison du contexte sanitaire et des consignes toujours plus drastiques, qui font qu'outre les matchs à huis clos, les différentes nations doivent respecter les contraintes d'une bulle sanitaire. On se rappelle notamment que la Fédération galloise s'était montrée intransigeante, en sanctionnant son ailier vedette Josh Adams qui avait participé à une réunion en famille. Mais le risque zéro n'existe pas. En effet ces derniers jours, on apprenait que trois membres du staff de la délégation française étaient touchés par la Covid-19. Parmi eux, le sélectionneur Fabien Galthié, et l'entraîneur des avants, William Servat.

XV de France : Fabien Galthié contrôlé positif au Covid-19



Les joueurs quant à eux - placés dans un premier temps en isolement- tous négatifs ont été autorisés à être libérés et quitteront Marcoussis ce jeudi pour une durée de quatre jours. Et c'est là que le bât blesse. Car en rentrant, les Bleus vont éclater la bulle sanitaire, ce qui n'a pas manqué de faire réagir. Ils se sont notamment attirés les foudres d'un Mourad Boudjellal passablement énervé. Dans son émission Mourad de Toulon diffusée sur Rugbyrama, le néo président du club de foot de Hyères fustige cette décision craignant une défaite sur tapis vert face à l'Ecosse : ''Le scandale de la semaine, c'est l'équipe de France qui décide de suspendre la bulle sanitaire qui avait été imposée par le Ministère des Sports et libérer les joueurs pour quatre jours. Je trouve ça extrêmement dangereux d'autant que vous revenez de Grande-Bretagne et après ce sera la loi des multiplications. Les joueurs bien sûr ne vont pas rencontrer 100 personnes, ils vont rencontrer leurs familles qui auront elles-mêmes rencontrés d'autres personnes [...] La probabilité de se retrouver avec un cas ou deux en équipe de France est immense et le règlement ne rigole pas : c'est 28-0 défaite par forfait.'' Et dans ce cas-là, les Bleus annihileront tous leurs espoirs de Grand Chelem.

Les trois joueurs libérés pourront jouer en Top 14

Si cela devrait permettre aux joueurs de se ressourcer avant de reprendre la compétition, certains donc voient en cela une aberration. Deux camps s'opposent, ceux qui pensent que sortir de Marcoussis peut être bénéfique dans les têtes, et à l'inverse ceux pour qui il ne faut pas plaisanter avec les règles. Pour rappel, les autres Nations ont également instauré cette bulle sanitaire. On se souvient que Joe Marler avait entre autre décliné la sélection anglaise, pour rester en famille, sa femme étant enceinte, et ne souhaitant pas rester huit semaines loin des siens. Par ailleurs, les trois joueurs écartés du groupe France, à savoir Baptiste Pesenti, Dorian Aldegheri et Hassane Kolingar pourront jouer ce week-end en Top 14 avec leurs clubs respectifs soit Pau, Toulouse et le Racing 92.