6 Nations U20. Quel club est le premier pourvoyeur de l'équipe de France ?

L'équipe de France des moins de 20 ans se prépare à jouer le Tournoi des 6 Nations au Pays de Galles. Un groupe de 35 noms a été dévoilé.

On l'avait presque oublié. Mais le Tournoi des 6 Nations U20 débute ce mois-ci. Reporté en raison de la pandémie, il va pouvoir se tenir dans une version condensée entre juin et juillet. Notez que tous les matchs auront lieu au même endroit : l'Arms Park de Cardiff au Pays de Galles. Les Bleuets débuteront par le Crunch face à l'Angleterre. De quoi les mettre directement le rythme de la compétition. Un groupe de 35 joueurs a été dévoilé en tenant compte de l'absence de trois éléments retenus en club pour les phases finales du Top 14. Un groupe qui fait la part belle aux jeunes du Stade Toulousain, récents champions de France espoirs. On note en effet sept représentants du club champion d'Europe dont Théo Ntamack, Joshua Brennan ou encore Edgar Retière. Espoirs. Mas, Taofifenua, Ntamack : Revivez la victoire finale du Stade Toulousain devant l'USAP [VIDÉO]Derrière Toulouse, l'Union Bordeaux-Bègles place trois joueurs à l'instar du Racing 92. C'est cependant Clermont qui est le deuxième club de Top 14 le plus représenté avec quatre joueurs Daniel Bibi Biziwu, qui devrait certainement jouer les barrages, ou encore Killian Tixeront. On note la présence de joueur évoluant en Pro D2 comme Seguela de Colomiers, Enzo Ryebier d'Oyonnax, le Biarrot Baptiste Jauneau ou encore Pierre Bochaton de Bourg-en-Bresse, tout juste promu en deuxième division. L'USAP, champion de France de Pro D2 et promu dans l'élite, compte deux joueurs chez les U20. Top 14. Après avoir validé sa montée, l'USAP booste son budget

GROUPE FRANCE

BARRÉ Léo (Stade Français Paris)

BAUDONNE Maxime (Racing 92)

BIBI BIZIWU Daniel (ASM Clermont Auvergne)

BIELLE BIARREY Louis (FC Grenoble)

BOCHATON Pierre (US Bressane)

BORDENAVE Téo (Section Paloise)

BOUDOU Benjamin (ASM Clermont Auvergne)

BRENNAN Joshua (Stade Toulousain)

DEBAES Thibault (Section Paloise)

EPEE Nelson (Stade Toulousain)

FAKATIKA Akato (USA Perpignan)

FOURSANS BOURDETTE Louis (Montpellier RC)

GAILLETON Emilien (SU Agen)

GARCIA Matteo (Union Bordeaux-Bègles)

HADDAD Matthias (Stade Rochelais)

IDJELLIDAINE Théo (Stade Toulousain)

JAUNEAU Baptiste (Biarritz Olympique)

KITEAU Henzo (ASM Clermont Auvergne)

LACHAISE Jean-Baptiste (Union Bordeaux Bègles)

LE GARREC Nolann (Racing 92)

MALLEZ Paul (Stade Toulousain)

MONTGAILLARD Victor (USA Perpignan)

MOUKORO Thomas (Racing 92)

NTAMACK Théo (Stade Toulousain)

PARISIEN Alfred (Lyon OU)

PLOYET Thomas (Stade Rochelais)

RETIERE Edgar (Stade Toulousain)

REYBIER Enzo (US Oyonnax)

RIGUET Romain (Stade Toulousain)

SA Connor (Union Bordeaux Bègles)

SEGUELA Ugo (US Colomiers)

TCHAPTCHET Alexandre (Lyon OU)

TIXERONT Killian (ASM Clermont Auvergne)

WARION Adrien (RC Toulonnais)

YEMSI Eliott (RC Toulonnais)