6 Nations U20. Le Rochelais Haddad et le Toulousain Epée titulaires face à l'Ecosse

Le staff de France U20 a dévoilé la composition pour le match face à l’Écosse, quatrième rencontre du Tournoi des Six Nations U20 2021

C'est fort de son succès sur le Pays de Galles que le XV de France U20 se prépare à affronter l'Écosse ce mercredi à l'Arms Park de Cardiff. Une fois de plus, le staff a choisi de faire tourner pour voir un maximum de joueurs pendant ce Tournoi 2021. Haddad est le seul joueur à avoir débuté face aux Gallois dans le pack à être conservé dans le XV de départ. L'excellent Nelson Epée retrouve sa place à l'aile tandis que Barré reste au centre et Tchaptchet à l'arrière. C'est un XV de départ assez hétéroclite qui est aligné face aux Ecossais avec trois Toulousains, deux Clermontois et autant de Racingmen et de Lyonnais. Pour l'heure, la France occupe la troisième place derrière l'Angleterre, invaincue, et l'Irlande.