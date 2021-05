6 Nations U20. Le calendrier dévoilé pour une édition chargée

Le Comité des Six Nations a dévoilé le calendrier des 6 Nations 2021 U20. Tout se passera à l'Arms Park de Cardiff.

Il ne manquait plus que nos moins de 20 à disputer le Tournoi des 6 Nations 2021. Initialement prévu en février et mars dernier, l'édition de cette année aura lieu du 19 juin au 13 juillet. La condition première de mise en place du Tournoi est une bulle sanitaire stricte et elle aura lieu à Cardiff. L'ensemble des rencontres auront lieu à l'Arms Park de Cardiff. Pourtant, le Comité directeur avait refusé la même configuration avec la Paris La Défense Arena pour le grand Tournoi. Le président du Comité des Six Nations, Ben Morel, a déclaré être ravi de l'organisation : "Nous sommes ravis d’être en capacité d’organiser le Tournoi des 6 Nations U20 cette année après avoir été contraints de l’annuler en 2020 en raison de la pandémie. Le Tournoi des 6 Nations U20 est une étape importante dans la vie de nombreux jeunes joueurs qui poursuivront une carrière dans le rugby professionnel et nous tenons à remercier les fédérations pour leur travail acharné pour rendre ce tournoi possible, mais également à nos diffuseurs qui le proposent à l’ensemble des passionnés du rugby."

Dans un communiqué officiel, les dates ont également été dévoilées. Les Bleuets sacrés en 2018 et deuxième en 2019, retrouveront les champions en titre anglais pour le premier match. L'Italie sera la deuxième étape avant d'affronter le Pays de Galles, l'Écosse et un final face à l'Irlande. Un total de cinq matchs en un peu moins de 4 semaines. Le programme sera chargé pour nos jeunes joueurs, mais retrouver le Tournoi est une bonne nouvelle pour le développement des joueurs de Philippe Boher.

Le programme :

1ère journée, Samedi 19 juin 2021 :

15h00 : Ecosse – Irlande

Ecosse – Irlande 18h00 : Angleterre – France

Angleterre – 21h00 : Italie – Pays de Galles

2e journée, Vendredi 25 juin 2021 :

15h00 : Angleterre – Écosse

Angleterre – Écosse 18h00 : Italie – France

Italie – 21h00 : Pays de Galles – Irlande

3e journée, Jeudi 1er juillet 2021 :

15h00 : Écosse – Italie

Écosse – Italie 18h00 : France – Pays de Galles

– Pays de Galles 21h00 : Irlande – Angleterre

4e journée, Mercredi 7 juillet 2021 :

15h00 : Italie – Irlande

Italie – Irlande 18h00 : France – Écosse

– Écosse 21h00 : Pays de Galles – Angleterre

5e journée, Mardi 13 juillet 2021 :