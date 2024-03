6 Nations. Trop dure ou logique ? Pourquoi la pénalité qui offre la victoire au XV de France a fait débat

Le XV de France s'est imposé face à l'Angleterre à la faveur de trois essais et surtout d'une pénalité réussie par Ramos suite à une faute d'Earl.

Si on ne peut résumer le Crunch entre la France et l'Angleterre à cette ultime pénalité de Thomas Ramos. On peut éluder le fait que c'est ce coup de pied qui a fait gagner les Bleus. Comme souvent dans ce 6 Nations, les Tricolores ont été du bon côté de l'arbitrage au moment où ça comptait le plus. Thriller époustouflant, ambiance enivrante, France/Angleterre a volé la vedette selon la presse étrangèreSi vous étiez dans le stade, vous n'avez d'ailleurs pas bien compris pourquoi l'équipe de France a été récompensée à quelques minutes de la sirène. À la 77e minute de jeu, et alors que les hommes de Galthié étaient menés d'un point, ils ont jeté leurs dernières force dans la bataille. Suite au renvoi de Ramos, Care a joué au pied et les Français ont multiplié les temps de jeu pour trouver une faille ou faire craquer la défense pour obtenir une pénalité.

Crédit screenshot : France 2

C'est ce qui est arrivé lorsque Romain Taofifenua a été servi par Maxime Lucu. Une fois de plus, certes pas directement, les finisseurs ont remporté le match. Puisque le deuxième ligne lyonnais a récolté une pénalité sur la ligne des 50 mètres. Une faute anglaise qui n'a pas immédiatement été sifflée par l'arbitre central.

Angus Gardner a en effet été interpelé par l'un de ses adjoints, sans doute le TMO, et on a pu l'entendre dire "No arms" puis lever son bras pour annoncer l'avantage en faveur des Français. Il y est ensuite revenu signifiant que Ben Earl avait commis un plaquage sans les bras sur le Tricolore. Une décision qui a provoqué des réactions.

Pour l'ancien international anglais Ugo Monye, c'est un coup de sifflet un peu dur contre ses compatriotes. Aux commentaires pour la télévision, il a "insisté sur le fait qu'Earl avait tenté de mener avec son bras mais n'avait pas pu envelopper la deuxième ligne français en raison du poids subi lors de la collision", rapporte The Telegraph.

Assez dur, mais peut-être techniquement correct je pense. Il a son bras qui sort mais pas assez et il est en quelque sorte renversé, ce qui rend la situation encore pire. C'est certainement bien d'avoir sorti davantage son bras. - @RuckedOver via X

L'ancien talonneur tricolore Benjamin Kayser partage aussi son avis, considérant que de nombreux plaquages similaires restent impunis au cours d'un match. Néanmoins, celui qui a porté le maillot de Paris ou encore de Clermont estime contrairement à Monye que le numéro 7 anglais n'a pas tenté d'entourer Tao.

Pas de bras, donc c'est définitivement une pénalité - mais pas vraiment de mauvaise intention, on dirait qu'il mettait simplement son corps en jeu. - @7leagueboots via X

Du côté de la légende Jonny Wilkinson, Earl s'est surtout retrouvé dans une position délicate qui ne lui a pas permis d'être dans la règle. Étant donné l'attitude du deuxième ligne et la sienne, il n'était pas en mesure d'aller aux jambes. "Vous avez presque l'impression qu'il essaie de trouver un moyen de passer là-dessous". Si on se base sur le règlement, "peut-être les bras ne sont pas là. C'est une situation vraiment délicate".

Rien de choquant dans cette décision. Un plaquage sans les bras basique. @the2ndRow via X

Vous l'aurez compris, cette action, surtout parce qu'elle a décidé du sort de la rencontre, a été largement commentée. On ne rejouera pas le match, mais d'aucuns se demandent si Angus Gardner aurait sifflé si l'action avait eu lieu plus tôt dans le match ? Une chose est sûre, le corps arbitral a pris une décision et les supporters comme les joueurs anglais doivent de l'accepter. Néanmoins, rien n'interdit de s'interroger sur la prise de décision et les observables dans ce genre de cas. Il est possible, comme après chaque rencontre internationale, que le staff du XV de la Rose, comme celui de la France, demande des explications sur ce point comme sur d'autres actions ayant eu lieu pendant la rencontre.