6 Nations. Revivre 'l'essai' de James Lowe ? Non merci ! Galthié veut du jeu, pas du flou arbitral

Avant d’affronter l’Irlande, Fabien Galthié remet l’arbitrage au centre du jeu. Polémique James Lowe, quart de finale face aux Boks : le sélectionneur n’a rien oublié.

Galthié remet une pièce dans la machine arbitrale

À quelques jours de l’affrontement tant attendu entre l’Irlande et la France, ce samedi 8 mars à l’Aviva Stadium, Fabien Galthié n’a pas manqué de glisser un mot (ou deux) sur l’arbitrage. Une habitude ? Pas forcément. Mais un signal clair envoyé aux officiels qui dirigeront ce rendez-vous crucial.

Dans le viseur du sélectionneur : l'équité dans les phases de conquête, la mêlée, les ballons portés et, bien sûr, la vitesse dans les rucks. En clair : Galthié veut éviter tout sentiment d'injustice, et on le comprend. Les supporters ont encore en mémoire des décisions qui n'ont pas tourné en faveur des Bleus. Un véritable traumatisme.

L’essai polémique de James Lowe, toujours dans les têtes

Difficile de ne pas voir dans ce discours une allusion directe au quart de finale face aux Boks lors de la dernière Coupe du monde. Un match au scénario cruel pour les Bleus, marqué par plusieurs décisions litigieuses (dans un sens comme dans l'autre) qui ont laissé un goût amer aux Tricolores. « On a besoin d’un cadre qui nous permette d’exploiter notre stratégie », martèle Galthié. Et pour ça, il faudra que les arbitres soient au niveau, cohérents et surtout constants.

Et parce que les souvenirs piquent parfois plus qu’un bon plaquage dans le bon timing, Galthié a aussi remis sur la table l’essai validé à James Lowe en 2023, lors du dernier déplacement à Dublin. À l’époque, cette réalisation avait fait couler beaucoup d’encre. Pied en touche ou pas ? Images peu concluantes, réalisation bancale… Résultat : essai validé, malgré de (très) gros doutes. « Je me souviens de cette lecture vidéo qui avait fait débat », lâche le coach, histoire de rappeler qu’on n’oublie rien côté tricolore.

Préparer le match avec les arbitres : une stratégie assumée

Depuis plusieurs années, le staff des Bleus ne laisse rien au hasard, y compris sur le front de l’arbitrage. Discussions en amont, travail vidéo ciblé, partage des attendus entre staff et corps arbitral : tout est passé au crible. Car pour Galthié, l’arbitrage, c’est une donnée de la performance à part entière. « Jouer avec le corps arbitral », dit-il. Comprendre : le mettre face à ses responsabilités tout en s’assurant d’être dans les clous.

Face à l’Irlande, chez elle, dans le chaudron bouillant de l’Aviva, la tâche s’annonce rude. Les Verts savent jouer avec les limites, en experts qu’ils sont. Aux Bleus d’être propres, comme ils le sont jusqu'à présent dans ce 6 Nations, mais aussi d’avoir les coudées franches pour imposer leur tempo et ne pas subir celui des Irlandais. Dans ce combat invisible, le sifflet aura forcément son rôle à jouer.

En prenant la parole de cette manière, Fabien Galthié ne cherche pas à polémiquer pour le plaisir. Il pose simplement les jalons d'un cadre où la France veut avoir toutes ses chances. Sans passe-droit, mais sans suspicion permanente non plus.