6 Nations. ''Quelles faiblesses ?'', Mike Phillips craint le pire pour le Pays de Galles face à l'équipe de France

L'ancien demi de mêlée du Pays de Galles Mike Phillips estime que ses compatriotes n'ont pas ce qu'il faut pour battre l'équipe de France samedi dans le 6 nations.

6 Nations. Pourquoi le 15 de France ne doit absolument pas prendre le Pays de Galles de haut ?Dernier match dans ce Tournoi 2023 pour l'équipe de France. Le Pays de Galles se présente au Stade de France avec l'espoir de ne pas prendre une fessée comme l'Angleterre. Les Bleus ont préparé ce match très sérieusement pour ne pas connaître une désillusion pour cet ultime représentation devant leurs supporters avant la coupe du monde. Fabien Galthié a tenu à rappeler que cet adversaire a souvent posé des problèmes aux Tricolores par le passé. On imagine qu'il a insisté là-dessus durant toute la semaine. Pour beaucoup, il ne fait aucun doute sur le fait que le 15 de France va remporter ce match. "La France a été tellement performante face à l’Angleterre… Personne ne peut dire que les Gallois vont gagner, c’est triste mais c’est la réalité, a commenté Mike Phillips via le Midi Olympique. J’essaie tout de même d’être positif." Les Gallois, bien que mal en point dans ce 6 nations, pourraient poser des problèmes aux Français. Ils possèdent le talent et l'expérience pour faire un gros match.



6 Nations. ''C’est un joueur superbe, le meilleur à son poste'', la légende Gareth Edwards conquise par Antoine DupontMais en face, l'équipe de France est particulièrement bien équipée. L'ancien demi de mêlée de Bayonne ou encore du Racing 92 de se demander si les Tricolores ont des faiblesses. "Ils ont la puissance, le jeu après contact, la défense, cet instinct si « français » que je regardais dans ma jeunesse." Au Pays de Galles comme en France, rares sont ceux qui ont oublié la déculottée de 1998 et les 51 points passés à Wembley par les Français. Ce jour-là, les Bleus avaient été injouables. Les protégés de Galthié vont-ils se montrer aussi intraitables samedi à Saint-Denis ? La montée en puissance de certains éléments comme Alldritt, Ramos, Dupont ou encore Flament et Danty fait craindre le pire pour le XV du Poireau. Phillips a lui été particulièrement attentif à un joueur qu'il a côtoyé en France, un certain Charles Ollivon. Dont il avait senti qu'il ferait de grandes choses.



Quand j’étais à Bayonne je l’ai vu percer très jeune et je pensais à l’époque qu’il fallait qu’il rejoigne un plus grand club pour progresser et montrer son énorme potentiel. Il a été incroyable face à l’Angleterre, il a été plusieurs fois capitaine des Bleus.