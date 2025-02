6 Nations. Pari du banc en 7-1 : Fabien Galthié va-t-il trop loin dans la prise de risque ?

Les entrainements à Marcoussis ont laissé se dessiner l'option du banc en 7-1 pour Fabien Galthié. Une option risquée et tout sauf anodine. Explications.

Le staff du XV de France pourrait bien frapper fort ce dimanche en innovant avec un banc en 7-1 face à l’Italie. Une stratégie ultra-agressive, inspirée du modèle sud-africain, qui maximise l’impact des avants, mais laisse les lignes arrières sans aucune sécurité.

Le pari du combat total

Depuis son arrivée à la tête des Bleus, Fabien Galthié a souvent misé sur un banc en 6-2, avec six avants et seulement deux arrières, histoire de peser dans l’affrontement physique. Cette tendance moderne est une évolution du traditionnel « 5-3 », plus conservateur, avec souvent une charnière complète sur le banc.

Cette fois, le sélectionneur pourrait pousser le curseur encore plus loin avec un "bomb squad" en mode Springboks, ne laissant qu’un seul arrière parmi les remplaçants : Maxime Lucu. Le Bordelais couvre les deux postes de la charnière, même s’il est plus enclin de rentrer à la mêlée pour laisser Dupont à l’ouverture.

L’idée ? Profiter au maximum de la profondeur du réservoir français dans le pack et de la capacité des avants à martyriser la défense italienne en fin de match. Des joueurs comme Jelonch ou Taofifenua pourraient ainsi apporter leur densité physique à l’heure de jeu. Dans l’esprit, l’objectif est de faire exploser la Squadra Azzurra, qui ne pourra plus rivaliser dans le combat.

Un coup de poker risqué

Si l'idée peut séduire sur le papier, elle comporte aussi des failles évidentes. En cas de blessure ou d’exclusion d’un arrière, l’équipe se retrouverait en galère. Presque sans solution. À l’entraînement, le staff a testé des solutions alternatives : Antoine Dupont prêt à glisser à l’ouverture, Léo Barré en numéro 12, et même les troisièmes lignes Boudehent et Jegou en dépannage parmi les arrières.

Le précédent sud-africain en Coupe du Monde a montré que cette tactique pouvait être une arme redoutable… mais aussi un pari dangereux. Cependant, les Boks sont doubles champions du monde en s’appuyant sur cette tactique, preuve de son efficacité. Mais elle requiert une polyvalence extrême de tous les joueurs, qui peut aussi se retourner contre eux.

Par exemple, lors du dernier Clermont-Toulouse, Urios s’est retrouvé sans solution à cause des blessures à répétition. Et ce, malgré la présence de deux trois-quarts sur le banc. Il a finalement été obligé de faire glisser Belleau au centre et Jauneau à l’aile ! Preuve que le rugby est loin d’être une science exacte et que la réalité du terrain peut bousculer la stratégie.

Un test grandeur nature

Face à l’Italie, Galthié veut-il réellement franchir le pas ou s'agit-il d’un simple essai grandeur nature ? Si le banc en 7-1 est bien confirmé, ce sera une grande première pour le XV de France, et un sacré pari. Le sélectionneur profite peut-être de cet adversaire supposé plus faible pour effectuer des tests avant le choc face à l’Irlande. Mais il ne faudrait tout de même pas avoir la mémoire courte et prendre les Transalpins de haut.