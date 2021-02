6 Nations. Mike Brown veut George Ford à la place d'un Farrell ''médiocre''

Ce diable de Mike Brown estime qu'Owen Farrell devrait laisser un peu de place à George Ford.

L'arrière mythique du XV de la Rose Mike Brown (35 ans, 72 sélections), est désormais chroniqueur pour le Daily Mail. S'il évolue encore chez les Harlequins, ça ne l'empêche pas de donner son avis sur le rugby anglais et plus précisément la sélection. Il n'est pas le premier à critiquer le système de jeu d'Eddie Jones, on se rappelle notamment de Dany Cipriani qui ne prend aucun plaisir à regarder un match des Anglais.

Mike Brown lui, va plus loin. Outre la notion de plaisir, l'arrière de 35 ans a décortiqué pour le Daily Mail le jeu anglais après la défaite de ce samedi face à l'Écosse : "Eddie Jones disait vouloir donner le sourire aux gens, en cette période si particulière. Mais qui a pu se satisfaire de cette Angleterre ? Il y a pourtant des arrières brillants dans cette équipe. Il serait temps de les utiliser". Il parle notamment de Ford, qui mériterait selon lui plus de place dans l'équipe type. Et à la place d'Owen Farrell : "Personnellement, j'écarterais Owen Farrell pour le mettre sur le banc et je débuterais le match face à l'Italie avec George Ford à l'ouverture. Comparé à ses standards habituellement élevés, Farrell a été médiocre à Twickenham". Il est vrai que Farrell n'a pas été à la hauteur de son talent et surtout, de sa précision. Jeu au pied hasardeux, sur-utilisation de ce dernier, peu de vitesse dans les courses, etc. Brown pense que George Ford devrait avoir sa chance pour voir s'il est capable de "guider cette ligne d'attaque".

Concernant Eddie Jones et son plan de jeu, Brown estime que les joueurs n'attaquent pas assez et utilisent beaucoup trop "ce jeu au pied de pression incessant" : "L'Angleterre doit enfin évoluer dans son plan de jeu et offrir plus de munitions à ses arrières les plus créatifs, sur les extérieurs. Je pense à Jonny May, Anthony Watson ou Henry Slade qui peuvent être insaisissables. Pour le moment, nous n'utilisons que la moitié des joueurs sur le terrain. Il est temps de partager cette charge et de donner le ballon à ces arrières. Il faut que les fans trouve quelque chose qui les excite vraiment". Et qui dit jeu, dit XV de France depuis quelques mois. C'est dans ce sens que Mike Brown a continué d'argumenter en prenant les Bleus comme exemple de jeu : "La France, par exemple, est capable d'exploiter à la fois un jeu au pied de pression solide et de déplacer le ballon au large, pour toucher ses joueurs les plus dangereux. Elle leur permet de s'exprimer balle en main, au lieu de se contenter d'une chasse sous des jeux au pied de pression pendant la majorité du match".