6 NATIONS. Les Italiens peuvent-ils éviter de prendre 50 pions face à l'Irlande ?

C'est presque devenu le tarif habituel ces dernières années dans le Tournoi des 6 Nations entre l'Italie et l'Irlande, mais allons-nous assister une fois de plus à une déculottée ?

L'Irlande punit souvent l'Italie

Bien que l'Italie produise un jeu de plus en plus rodé et alléchant ces dernières années, la sanction contre l'Irlande parait inévitable tant les précédents scores sont lourds ! En effet, lors des trois dernières éditions du Tournoi des 6 Nations, l'équipe d'Italie a encaissé en moyenne 52 points contre leurs opposants Irlandais, et n'a inscrit que 11 points par match ! De plus, la dernière fois que le XV du Trèfle avait fait le déplacement à Rome, en 2021, la Squadra Azzurra avait perdu 10 à 48, avec 21-0 en seconde période. Cette année, l'Irlande semble avoir trouvé sa vitesse de croisière, et après avoir infligé 34 points au Pays de galles, et 32 points à nos Bleus, les coéquipiers de Sexton ne devraient pas ralentir la cadence.

L'Italie a quelques arguments !

Restons lucide, la victoire des Italiens ce samedi à Rome relève évidemment du miracle, mais une chose est sûre, l'Italie a quelques arguments pour donner du fil à retordre à l'Irlande. Premièrement, face à l'équipe de France, les coéquipiers de Garbisi se sont montrés plus qu'intéressants dans le combat, et ont répondu présent dans les zones de conquête et d'affrontement. Avec des joueurs tels que Negri ou encore Lamaro, l'Italie a enfin trouvé des joueurs puissants pour faire avancer son équipe. De plus, Garbisi fera son grand retour avec le numéro 10 dans le dos, lui qui a été privé du face-à-face contre la France et du déplacement à Twickenham. Le joueur de Montpellier est très performant avec sa sélection, et constitue un atout de taille dans l'animation offensive italienne. Puis, la ligne de trois-quarts de la Squadra Azzurra a été modifiée, avec le passage de Menoncello au centre, lui qui est utilisé à l'aile la plupart du temps. Ce changement permet de profiter de toutes les qualités athlétiques du jeune joueur de 20 ans, mais également de réintégrer Pierre Bruno au 15 de départ, une valeur sûre. Pour finir, le dernier atout des "Ritals" est sans aucun doute Ange Capuozzo, le funambule toulousain, qui a livré une prestation XXL en Angleterre.

Des essais en pagaille

Si tout se déroule comme prévu, cette rencontre entre l'Italie et l'Irlande devrait être source de bon nombre d'essais ! Le XV du Trèfle, qui est en mission Grand Chelem depuis le début du Tournoi, tourne à 33 points de moyenne et 4 essais par match ! Face à l'Italie, à qui ces derniers ont passé pas moins de 9 essais l'année dernière, le festival d'essais devrait être au rendez-vous. De plus, l'objectif premier des Irlandais sera sans nul doute d'aller chercher un point de bonus offensif, pour mettre toutes les chances de leur côté pour remporter cette édition 2023. En face, l'Italie a tout de même marqué deux essais aux Bleus et à l'Angleterre, qui sont pourtant réputés pour leurs belles défenses. Après deux journées de Tournoi, les deux équipes se lâcheront sûrement un peu plus sur le terrain, et cette rencontre devrait être des plus attrayantes.