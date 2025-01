6 Nations. Leader du Top 14, l’UBB impressionne mais brille par son absence dans le XV de France

Seuls deux joueurs de l’UBB figureront dans le XV de France face au Pays de Galles. Une surprise pour le leader du Top 14, alors que des clubs moins bien classés comptent plus de sélectionnés.

La composition du XV de France pour le premier match du 6 Nations a été dévoilée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle fait réagir. Si la présence de dix joueurs du Stade Toulousain ne souffre (presque) aucune contestation chez les supporters. Ne voir que deux éléments de l'UBB dans les 23 a de quoi surprendre.

Crédit image : TOP 14

Un leader du Top 14 sous-représenté en Bleu

Leader du Top 14 devant Toulouse, meilleure équipe de la phase de poules de la Champions Cup, Bordeaux ne sera en effet représenté vendredi soir que par Louis Bielle-Biarrey à l'aile et Yoram Moefana au centre. A titre informatif, il y a presque autant de Lyonnais, avec Guillard, et plus de Palois (3) sur la feuille de match que de Bordelais. Deux formations (9e et 10e) qui, sans leur faire injure, non pas le niveau actuel de l'UBB.

XV de France. Une composition mêlant automatismes et nouveautés pour défier le Pays de Galles dans le 6 NationsPlusieurs raisons expliquent cet état de faits. Premièrement, Damian Penaud est forfait. Ce qui a profité à Théo Attissogbe. D'aucuns auraient préféré voir les Toulonnais Dréan ou Villière. Mais l'ailier de la Section mérite d'être revu après son match contre le Japon. Ensuite, il peut y avoir débat sur le banc entre son coéquipier Émilien Gailleton et Nicolas Depoortere. On sent également ici de la part du staff tricolore une volonté de donner une chance au Palois aux dépens du Girondin face à adversaire en plein doute. Bien que Galthié ait joué la carte de la prudence avec le Pays de Galles, il semble encore faire des tests.

L'absence de Fickou et de Danty lui en donne la possibilité. Et il ne s'en prive pas. Gailleton, que l'on a jamais vu dans le Tournoi, aura sans nul doute du temps de jeu en deuxième période. Mais il n'est pas impossible qu'il y ait de la rotation au fil des matchs. Notamment en raison de la formation du banc. Ici, l'encadrement de l'équipe de France a opté pour six avants et seulement deux trois-quarts avec Gailleton et Le Garrec. Un choix fort. Le Racingman s'affirme clairement comme la doublure d'Antoine Dupont à la mêlée aux dépens de Maxime Lucu.

Galthié mise sur la polyvalence

Si ce dernier est réserviste, ce n'est pas le cas de Jalibert. On peut y voir ici un choix tactique qui découle non seulement de la composition du banc mais aussi du XV de départ. Avec le retour de Romain Ntamack, et la polyvalence de Ramos et Dupont à l'ouverture, il n'y avait pas vraiment de place pour le numéro 10 de l'UBB. Quid des autres Bordelais présents dans le groupe ? Maxime Lamothe, bien qu'excellent avec Bordeaux, est, lui aussi, en concurrence avec deux des meilleurs talonneurs actuels : Mauvaka et Marchand. Les déloger sera très difficile tant ils sont complémentaires à la fois comme titulaire et finisseur à tour de rôle.

Si Temo Matiu partait de beaucoup plus loin, en revanche, Marko Gazzotti pouvait légitimement espérer s'inviter sur la feuille de match. Titulaire à 10 reprises cette saison sur 15 matchs joués, il était dans les 23 contre l'Argentine au mois de novembre. La continuité aurait voulu qu'il profite de ce match à première vue "abordable" pour les Bleus pour engranger à nouveau du temps de jeu.

Une opportunité déguisée pour Bordeaux en Top 14 ?

Mais Galthié et ses adjoints lui ont ici préféré le Rochelais Oscar Jegou, que l'on avait vu pendant 80 minutes face à l'Argentine l'été dernier. Outre Gazzotti, l'excellent Esteban Abadie aurait également pu être retenu au vu de ses prestations avec Toulon. Choix tactique ou politique, nombreux sont ceux qui ont un avis bien arrêté sur la présence du Rochelais, en vue malgré le manque de régularité des Maritimes. Ainsi que sur celle du Palois Auradou. Le Palois a l'avantage d'être polyvalent en deuxième comme en troisième ligne, à l'instar de Guillard.

Tous ces éléments mis bout à bout, l'UBB, leader du Top 14, n'aura que deux représentants sur le pré au coup d'envoi de l'un des plus grands tournois au monde. Un chiffre qui, malgré le retour espéré de Penaud, ne devrait guère augmenter dans les semaines à venir. Et si finalement ce n'était pas tout bénef" pour la formation girondine ? Laquelle pourra potentiellement compter sur ses cadres lors des doublons à venir contrairement à ses adversaires directs.