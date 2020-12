6 Nations - Le deal avec le fonds d'investissement CVC en bonne voie

Le président de la FFR Bernard Laporte est confiant quant à la signature du deal entre le 6 Nations et le fonds d'investissement CVC.

Retardé en raison de la pandémie de coronavirus, le deal entre le 6 Nations et le fonds d'investissement CVC devrait bien être passé dans les prochaines semaines. Le président de la FFR Bernard Laporte a confirmé via L'Equipe un rachat à venir d'une partie des droits de diffusion du Tournoi. Un accord qui arriverait à point nommé pour les fédérations concernées. La somme de 374 millions avait été évoquée l'été dernier. Après répartition, c'est ente 70 et 80 millions d'euros qui vont revenir à la FFR comme à ses homologues du Tournoi. Toutes ont été durement touchées par la crise sanitaire et le huis clos. Les supporters viennent d'ailleurs tout juste de revenir en Angleterre et il faudra attendre au minimum le 7 janvier en France. La RFU avait de son côté été contrainte de licencier une partie de son personnelle en raison des pertes financières due à la pandémie. Laporte espère qu'une partie des retombées financières sera versée en mai. Les modalités administratives pourraient en effet prendre plusieurs mois. Il n'est donc pas impossible qu'il faille attendre la rentrée 2021.

Les 345 millions d'investissements de CVC dans le Six Nations seront retardés