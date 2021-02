6 Nations. L'Angleterre dit au revoir à sa 2e place mondiale

Double sanction pour les Anglais qui laissent leur 2e place au classement mondial après la défaite face aux Écossais.

Cette première journée du Tournoi des 6 Nations a été marquée par un événement chez nos amis british : la défaite anglaise face aux Écossais. Ou plutôt, la victoire des Écossais sur les Anglais. Après un match maîtrisé de bout en bout par Finn Russell, l'Écosse a remporté sa première victoire à Twickenham depuis 1983. C'est d'ailleurs le duo Russell-Hogg qui a tenu les Anglais loin de l'en-but avec du jeu au pied et une bonne alternance des zones de retombées. En face, Les Anglais abusaient du jeu au pied permettant à Stuart Hogg de briller. Mais cette défaite entraîne également du mouvement dans le classement mondial World Rugby.

Si l'Afrique du Sud, toujours première et championne du monde avec 94,20 devrait conserver encore quelque temps sa place, les Anglais chutent à la troisième place en laissant les Blacks remonter en seconde position. Malheureusement pour les Écossais, ils ne grapillent pas du classement en restant à la 7e place avec 82,82. Mais ils pourraient se retrouver à la 6e, voire 5e place à la fin de ce 6 Nations 2021. L'Australie (6e) est à 83,08 points et les Irlandais (5e) à 83,42.

Le Pays de Galles fait également un bon d'une place au classement avec + 1,23 points après sa victoire 21 à 16 face aux Irlandais. Ils se retrouvent à la 8e place. Le XV de France de Fabien Galthié est toujours au pied du podium avec une 4e place à 85,30 points. Devant, ce sont donc les Anglais avec 87,49 points. On pourrait penser que la suite des matchs pourraient permettre aux Français de grimper sur le podium, chose largement méritée depuis plus d'un an.