6 Nations. Equipe de France. Coly, Lebel et Thomas quittent les Bleus avec autres 11 joueurs

Découvre la liste des joueurs de l'équipe de France qui retournent en club à l'occasion de la 16e journée de Top 14 après quelques jours de préparation.

VIDEO. RUGBY. Equipe de France. Début de la préparation en mode légionnaire pour les BleusAprès quelques jours de préparation, le groupe tricolore sera réduit pour la fin de semaine. En effet, la convention entre la FFR et la LNR prévoit le retour en club de 14 joueurs. Ce week-end, on joue la 16e journée de première division ainsi que la 19e de Pro D2. Si on vous en parle, c'est parce que le Montois Léo Coly fait partie des éléments appelés par Fabien Galthié. Ce mercredi soir, il va cependant repartir en club à l'instar de Camara, Carbonel ou encore Favre. Notez également que Thibaud Flament est forfait suite à un test positif à la COVID-19, Cameron Woki est sélectionné pour rejoindre le groupe du XV de France.