6 NATIONS. Dupont, Dulin, Alldritt, quels Bleus peuvent terminer en tête des statistiques individuelles ?

On fait le point sur les statistiques individuelles et les classements de chaque catégorie pour voir les Bleus susceptibles de terminer en tête.

Les réalisateurs

Ici, pas de suspense. Aucun Français ne terminera dans le trio de tête puisque le joueur le mieux placé (Matthieu Jalibert, 34 points) est forfait pour le match contre l'Ecosse. L'Irlandais Jonathan Sexton va terminer en tête. Avec 26 et 25 points, les Ecossais Stuart Hogg et Finn Russell peuvent néanmoins intégrer le podium.

Jonathan Sexton : 65 points

Owen Farrell : 50 points

Dan Biggar : 36 points

Les marqueurs d'essais

Pour le moment, Anthony Watson et Louis Rees-Zammitt se partagent la première place, avec quatre réalisations. Mais comment ne pas espérer un nouvel essai du prodige tricolore, Antoine Dupont ? Avec un doublé, le Toulousain terminerait même en tête ! Damian Penaud et Teddy Thomas (2 essais) pourraient aussi prendre la première place.

Anthony Watson / Louis Rees-Zammitt : 4 essais

Antoine Dupont / Josh Adams / Duhan Van der Merwe : 3 essais

/ Josh Adams / Duhan Van der Merwe : 3 essais Teddy Thomas / Damian Penaud / Ben Youngs / David Cherry / Stuart Hogg : 2 essais

Les passes décisives

Elles sont désormais comptabilisées, au même titre que les essais. Et à ce petit jeu-là, Antoine Dupont répond encore présent, faisant de lui le joueur impliqué sur le plus d'essais depuis le début de la compétition. Mais attention, son vis-à-vis Ali Price est juste derrière !

Antoine Dupont : 4

: 4 Ali Price : 3

Stuart Hogg, Dan Robson, Josh Navidi, Brice Dulin, Teddy Thomas, Matthieu Jalibert

Le nombre de passes

Voilà une donnée qui risque de ravir les accros aux statistiques : le nombre de passes réalisées ! C'est en toute logique que les demis de mêlée de chaque nation occupent la tête de ce classement. Et avec un match en moins, Ali Price et Antoine Dupont s'en sortent très bien. L'Ecossais pourrait très bien terminer à la première place. Dupont (212 passes) ? Le podium, au minimum !

Stephen Varney : 279 passes

Jamison Gibson-Park : 256 passes

Ali Price : 250 passes

Les ballons portés

Pour cette statistique-là, pas sûr qu'une grande performance de Grégory Alldritt suffise à intégrer le Top 3. Si on parle beaucoup du Rochelais sur ce Tournoi, CJ Stander et surtout Taulupe Faletau brillent autant, voire plus. Logique, donc, de les retrouver en haut de ce classement. Pour les accompagner, l'Irlandais Robbie Henshaw qui se place pour la tournée des Lions... Alldritt compte 52 ballons portés depuis le début du Tournoi, et il devra en faire au moins 13 pour intégrer le Top 3.

Rien d'impossible !

CJ Stander : 72 ballons portés

Taulupe Faletau : 66 ballons portés

Robbie Henshaw : 65 ballons portés

Les mètres parcourus

Encore plus que les ballons portés, la statistique des mètres parcourus est très souvent mise en avant. Un Français peut-il intégrer le Top 3 ? La réponse est oui, puisque Brice Dulin n'est pas loin dans un classement dominé par l'Anglais Elliot Daly. C'est fou, mais le trio de tête se tient en 3 mètres ! Sauf s'il se blesse rapidement contre les Bleus, on imagine bien Duhan Van der Merwe terminer en tête.

Dulin ? 49 mètres à parcourir, au minimum, pour finir sur le podium. En cas de perf' XXL, il peut aussi prendre la tête !

Elliot Daly : 434 mètres

James Lowe : 433 mètres

Duhan Van der Merwe : 432 mètres

Le nombre de plaquages

Celle-là, avouez que vous l'attendiez ! Malheureusement, pas sûr qu'un Français puisse intégrer le podium... Pour le moment, ce dernier est 100% gallois. Le meilleur Français ? Paul Willemse (70). Mais comme pour Jalibert avec les réalisateurs, le 2e ligne sera absent ce soir. Reste Charles Ollivon (63), qui devra faire 12 plaquages pour figurer dans le Top 3, à égalité avec Alun Wyn Jones. 13 plaquages, et le vétéran quitte le podium. 24 plaquages, et le Toulonnais prendrait la première place. Bon...

Justin Tipuric : 86 plaquages

Taulupe Faletau : 77 plaquages

Alun Wyn Jones : 75 plaquages

Les offloads

Dernière statistique mise en avant, celle des offloads. Et cocorico, Antoine Dupont est (très) bien placé. Seulement voilà, Stuart Hogg est en chasse... On aimerait voir les deux en pleine forme ce vendredi soir ! Deux avants tricolores complètent le podium, une belle performance.

Antoine Dupont : 7

: 7 Stuart Hogg : 6

Julien Marchand / Grégory Alldritt : 5

