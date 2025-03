6 Nations. De la résilience mais pas de miracle pour le Pays de Galles face au réalisme assassin de l'Angleterre

Un XV de la Rose chirurgical. Chaque incursion anglaise se transforme en points, laissant des Gallois dépassés et impuissants. Une démonstration cruelle.

Un espoir gallois vite douché

Dans un Principality Stadium chaud bouillant, le Pays de Galles accueille l'Angleterre ce samedi dans le 6 Nations. Après 16 revers de rang, les Gallois n'ont plus grand-chose à perdre. C'est un match pour l'honneur tandis que le XV de la Rose espère encore remporter le Tournoi. Et comme rien n'est écrit à l'avance, tout est possible au coup d'envoi de cette rencontre. Les moins de 20 ans du Pays de Galles ayant montré la voie la veille en dominant les champions du monde anglais. Un succès qui a permis à la France de remporter la compétition dans la catégorie. Néanmoins, il n'a fallu que trois minutes aux Anglais pour marquer par Itoje après un travail des avants (0-7). De quoi refroidir les hardeurs des supporters du Poireau. Mais en récupérant un ballon cafouillé dans les airs puis en mettant les cannes, Blair Murray a tout de suite remis du baume au coeur des fans.

Malheureusement pour les locaux, l'essai a été refusé pour une faute de Tomos Williams sur l'action. Le réalisme est clairement du côté anglais. Une nouvelle incursion dans les 22 mètres gallois se traduit par l'essai de Tom Roebuck, bien servi en bout de ligne, après une touche bien négocié à l'origine de l'action. 14 à 0 avant le quart d'heure, sans une réaction du Pays de Galles, la note pourrait être salée si le score enfle aussi rapidement.

Sans que le rythme baisse, les débats se sont ensuite équilibrés. L'Angleterre se heurtant à la défense galloise. Marcus Smith a bien tenté de mettre le feu, mais son petit par-dessus a bien failli se retourner contre lui. E sans une cuillère de Cowan-Dickie sur Murray, l'arrière filait en Terre promise à la 22e.

33-7 à la mi-temps : le Pays de Galles au bord du gouffre

Mené au planchot, le Pays de Galles n'est pas du genre à baisser les bras. Mais il faudrait marquer avant les citrons pour rester dans le coup et espérer une victoire. C'est qu'a fait Ben Thomas à la 31e suite à une touche à cinq mètres, le centre marquant entre les perches pour réduire l'écart (7-14). Une réalisation qui a réveillé l'Angleterre qui a immédiatement réinvesti le camp gallois pour l'essai de Freeman (34e) sous l'impulsion de la charnière. Le meilleur moment pour faire le break (7-21). Les visiteurs font preuve de réalisme. Chaque entrée dans les 22 mètres se transformant en points alors Cunningham-South offre le bonus offensif au XV de la rose avant un essai gag pour Will Stuart. Le ballon ayant touché la tête d'un coéquipier.

33-7 à la pause, ça pique, mais le Pays de Galles continue de se lancer corps et âmes à l'assaut de l'en-but anglais (47e). Les intentions sont là, mais pas l'efficacité, ni la maitrise. A l'image de cette passe à la 48e alors que l'essai tendait les bras à Wainwright. A l'inverse, tout a réussi à l'Angleterre. C'est une nouvelle fois la tête d'un joueur, en l'occurrence Daly, qui a renvoyé le ballon et permis à Alex Mitchell d'alourdir la marque. Et ce, alors que les Gallois étaient dans un temps fort. Compte tenu des efforts déployés, le Pays de Galles n'est clairement récompensé.

Un XV de la Rose chirurgical : chaque occasion convertie en points

Sans parler de l'écart au score qui est très lourd. Surtout qu'on a le sentiment que les visiteurs n'ont pas encore terminé leur travail de sape. S'ils peuvent en passer 50 ou plus, ils ne vont pas se gêner. A peine entré en jeu, le phénomène Henry Pollock, s'offre un essai en bout de ligne, transformé par Marcus Smith. Le cavalier seul du XV de la Rose se poursuit. La défaite du Pays de Galles, qui ne faisait plus aucun doute depuis plusieurs minutes déjà, est définitivement validée par la réalisation de Joe Heyes après un excellent travail de Earl et Tom Willis (7-54).

Un succès de l'Angleterre qui signe un triste record pour les Gallois. Eux qui avaient montré de très belles choses contre l'Irlande il y a une semaine. Malgré une entame de match encourageante, ils ont peu à peu sombré. Sans jamais fermer le jeu, ils n'ont pas réussi à faire la différence. Et ce n'est pas l'essai de Thomas à la 78e qui va faire oublier cette série de défaites. De leur côté, les sujets de Sa Majesté terminent très bien ce 6 Nations avec un doublé de Pollock et de Cunningham-South (14-68). Comme les Irlandais, ils n'ont perdu qu'une seule rencontre et ont bataillé pour le titre. Lequel tend les bras au XV de France.