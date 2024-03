6 NATIONS. Dans la catégorie Super-Héros, Ben Earl porte le XV de la Rose à bout de bras !

Époustouflant, étincellant, fantastique... tant d'adjectifs qui ne seraient pas suffisants pour qualifier la prestation XXL de Ben Earl face à l'Irlande. Retour sur une performance historique.

L'homme du 6 Nations

Et si Ben Earl était déjà le meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations, à une journée de la fin de la compétition ? Le troisième ligne centre du XV de la Rose a rendu une copie plus que parfaite sur la pelouse de Twickenham, et a marqué les esprits.

Si certains pensaient il y a quelques semaines que son physique allait être un frein à son ascension sur la scène internationale, Earl a prouvé le contraire ! Lawrence Dallagiolo, légende du XV de la Rose, avait prononcé ces mots à l'encontre du troisième ligne centre "II nous faudrait quelqu’un de plus massif que Ben Earl en huit, même s’il a été fantastique durant la Coupe du monde." Aujourd'hui, ces propos ont mal vieilli...

À 26 ans, le joueur des Saracens a déjà mis la concurrence hors de sa vue, à l'image d'Alex Dombrandt, Zach Mercer ou encore Billy Vunipola. Il représente assurément le futur de l'Angleterre.

Face à l'Irlande, ce dernier a réalisé un match plein, autant offensivement que défensivement. Avec la balle, ce dernier a battu huit défenseurs, et a parcouru 101 mètres avec la balle ! En défense, il a aussi été présent avec 12 plaquages réussis sur 13 tentés. Il s'est également payé le luxe d'aplatir un essai, après quelque temps de jeu suite à une course de plus de 40 mètres de sa part.

Au total dans le Tournoi, Ben Earl est en tête du classement des joueurs ayant réalisé le plus de courses avec la balle, avec 62 unités. En comparaison, le second joueur est Aaron Wainwright, avec 45 courses !

Il est aussi sur la deuxième place des joueurs avec le plus de mètres parcourus ballon en main, avec près de 350 mètres, contre 371 pour James Lowe ! C'est aussi le seul avant du top 15 de ce classement ! Enfin, toujours côté statistiques, Ben Earl est sur le podium des joueurs qui ont participé au plus grand nombre de ruck défensif, en témoigne évidemment son magnifique grattage à la 68ᵉ minute de jeu face à l'Irlande.

Après le match, le protagoniste n'a pas mâché ses mots vis-à-vis des critiques subits par son équipe : "Je suis un peu ému parce que Jamie (George) a perdu sa mère l’autre semaine, c’était la 100e apparition de Danny (Care) et qu’apparemment nous sommes la pire équipe d’Angleterre de tous les temps… Nous avons plutôt bien réussi pour cette distinction." (Rugbyrama)