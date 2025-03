6 Nations. ''Comme essayer de battre les Springboks ou les All Blacks'', l'Irlande face au défi tricolore

Samedi, c’est un sommet du rugby mondial. La France et l’Irlande s’affrontent dans un duel décisif du Tournoi. Et Bernard Jackman met en garde : battre les Bleus, c’est comme défier les Boks !

Shaun Edwards, le facteur X des Bleus

Le choc tant attendu entre la France et l’Irlande approche à grands pas, et les avis d’experts se multiplient sur l’issue de cette rencontre décisive. Ancien talonneur du XV du Trèfle et consultant averti, Bernard Jackman estime pour l'Irish Independent que l’Irlande s’apprête à relever l’un des défis les plus coriaces du rugby moderne. "On peut battre la France, mais ce sera comme essayer de battre les Springboks ou les All Blacks en termes de difficulté", a-t-il confié. Et pour cause, les Bleus de Fabien Galthié restent un colosse à manœuvrer. Qui plus est avec Antoine Dupont.

6 Nations. XV de France. 7 avants, 50 minutes de combat, 1 mission : renverser l’IrlandeDepuis son arrivée à la tête de la défense tricolore, Shaun Edwards a métamorphosé les Bleus. "Il a apporté un niveau de détail et de discipline que la France n’avait pas avant", analyse Jackman via PlanetRugby. Son fameux "blitz defence" a longtemps été l’une des marques de fabrique des équipes qu’il a coachées. Mais cette année, le rideau défensif des Bleus semble moins agressif que par le passé, ajoute celui qui a coaché Grenoble. Un changement subtil, mais stratégique ? "Ce sera fascinant de voir comment l’Irlande va chercher à exploiter cette situation", ajoute l’ancien international.

Une Irlande plus pragmatique

Jackman met également en lumière l’évolution du jeu irlandais. Moins de passes, moins de charges, mais davantage de jeu au pied : une tendance qui tranche avec le style flamboyant adopté l’an dernier. Pourtant, face à la France, la donne pourrait changer. "Il sera peut-être plus facile d’attaquer sur les extérieurs ce samedi. On pourrait aussi chercher à garder davantage le ballon en main pour limiter les opportunités de relance des Bleus", avance-t-il. Un choix tactique qui viserait à priver la France de ses situations préférentielles de contre-attaque.

Une France plus joueuse

Les Bleus, bien que battus en Angleterre, ne sont pas du tout pris de haut par les Irlandais malgré une arrogance dans les rangs de certains supporters et médias locaux. En grande partie grâce à une structure de jeu pensée autour des qualités d’Antoine Dupont. "La France surcharge certaines zones avec des joueurs puissants et peut parfois être très resserrée dans son alignement offensif. C’est souvent dans ces moments-là que Dupont décide d’attaquer", note Jackman.

6 Nations. L'Irlande, arrogante ? O’Driscoll allume son propre camp avant le choc face à la FranceUn style qui, selon lui, fonctionne d’autant mieux quand le demi de mêlée est associé à Romain Ntamack ou Thomas Ramos, plus enclins à lui laisser les clés du camion, contrairement à Matthieu Jalibert. Ce qui peut notamment expliquer pour le staff de Galthié préfère lui associer Ramos même lorsque Ntamack n'est pas là. Il faut dire qu'ils ont beaucoup plus d'automatismes et de repères communs.

Alors, l’Irlande a-t-elle les armes pour faire tomber la France à Lyon ? Possible, mais la mission s’annonce herculéenne. Avec son meilleur joueur dans une forme étincelante en Italie, cette équipe de France est un gros morceau. Tout comme l'Irlande qui, même si elle moins efficace qu'en 2023 ou l'an passé, sera redoutable à Dublin où elle n'a plus perdu depuis 30 matchs. Dans un sens comme dans l'autre, cette affiche représente sans doute le plus gros test depuis la dernière Coupe du monde. Et sans conteste un point de bascule vers la prochaine édition qui aura lieu en Australie.