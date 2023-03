6 NATIONS. Biggar en 10, le facteur X Rees-Zammit en 15 : la composition du Pays de Galles

Pour défier le 15 de France, les Gallois ont concocté un XV de départ solide, où sont de retours des hommes de base comme le Toulonnais Dan Biggar.

RUGBY. La composition du XV de France pour le match du Tournoi des 6 Nations face au Pays de Galles

Pour préparer la rencontre face aux Bleus, le Pays de Galles s'est tranquillement installé sous le soleil de Nice cette semaine. L'occasion pour un garçon comme Louis Rees-Zammit d'en profiter pour se faire des petits plaisirs et manger une pizza dans le vieux-Nice, par exemple. Rees-Zammit justement, sera titulaire face aux Tricolores samedi. Remplaçante à Rome la semaine dernière, la fusée de Gloucester donnera un peu plus d'allure à cette ligne de 3/4 galloise en cruel manque d'inspiration durant ce Tournoi. Liam Williams blessé, l'ailier de 22 ans jouera à l'arrière pour la 3ème fois de sa carrière sous le maillot rouge et sera encadré par Josh Adams et Rio Dyer, alors que George North fait son retour au centre. À l'ouverture, c'est cette fois un actuel toulonnais qui animera le jeu de cette équipe puisque Dan Biggar, absent en Italie, sera titulaire et fêtera sa 102ème cape.

VIDEO. 6 NATIONS. Qui aurait pu rattraper la fusée galloise Louis Rees-Zammit sur cette interception ?

Devant, les garçons expérimentés comme Faletau, Tipuric, Alun Wyn Jones ou Ken Owens seront tous là. Les puissants Leon Brown et Chris Tshiunza ne sont même pas sur la feuille de match.