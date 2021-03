Rugby. Personne n'en parle mais le Tournoi des 6 Nations B a repris ses droits

Le Tournoi des 6 Nations B a repris ses droits. Alors que la Géorgie se promène, les autres équipes essayent tant bien que mal de se frayer une place. Qu'en est-il cette année ?

Il y a le Tournoi des 6 Nations, mais pas que. Alors que la compétition phare du Vieux Continent connaîtra son épilogue ce vendredi soir, lors de la confrontation entre la France et l'Écosse, les nations du Tiers 2 croisent le fer au sein du Tournoi des 6 Nations B appelé plus communément Rugby Europe Championship. Et tout ça dans l'anonymat le plus total, alors que des pays limitrophes de la France comme l'Espagne ou la Belgique y figurent. Alors qu'en est-il ? Quelles sont les forces en présence cette année ? Rapide état de lieux. Mais pour comprendre ce schmilblick, il faut utiliser notre machine à remonter le temps, et commencer par évoquer l'édition 2020.

Nous le savons, cette fâcheuse pandémie de Covid-19 a remis en question bon nombre de choses dans le monde, et par la même occasion au sein du rugby. Le Tournoi des 6 Nations B n'a donc pas dérogé à la règle. L'édition précédente en particulier fut arrêtée à la cinquième journée. L'ultime journée s'est donc jouée en 2021, le 7 février dernier pour être précis. Et si la Géorgie a assuré son Grand Chelem en disposant à Tbilissi de la Russie (16-7), l'Espagne elle s'est adjugée la seconde place, en prenant sur ses terres, le meilleur sur son voisin portugais (25-11). Un classement final donc dominé par la Géorgie qui avec 24 points sur 26 possibles, remporte pour la 12ème fois de son histoire la compétition. Mais surtout, c'est la Belgique qui ferme la marche, dernière après un forfait face à la Roumanie, en raison des restrictions sanitaires interdisant de se déplacer hors pays. On rappelle qu'un système de montée-descente entre le dernier du Tournoi B et le premier du Tournoi C a été mis en place, lors d'un match sec. La Belgique doit donc affronter les Pays-Bas pour maintenir sa place au sein de l'antichambre du Tournoi des 6 Nations lors de l'édition 2021. Problème, et vous connaissez la musique, au vu du contexte, la rencontre ne se jouera que le 29 mai prochain sur les terres belges. Jusque-là vous suivez ? Et préparez-vous car ce n'est que le début. Pendant ce temps-là, le Tournoi des 6 Nations B 2021 a commencé, sans connaître son dernier représentant. La Géorgie, la Russie, le Portugal, l'Espagne et la Roumanie s'affrontent donc entre-elles et ce jusqu'au 28 mars, ce dimanche. La compétition ne reprendra que le 26 juin prochain, une fois le vainqueur du barrage d'accession connu et se terminera le 7 novembre 2021. Un sacré casse-tête.

La Géorgie sans concurrence

En attendant, matchs il y a. Et sans surprises, la Géorgie figure seule en tête, avec trois victoires en autant de rencontres et 14 points glanés sur 15 possibles. Les Lelos qui comptent dans leurs rangs une pléiade de noms bien connus de notre Top 14, ont bien négocié leurs deux premiers déplacements, en s'imposant au Portugal (16-29), puis plus difficilement en Espagne (19-25). Pour leur troisième match loin de leurs bases, les Géorgiens ont pris le meilleur sur la Russie (23-6). Désormais c'est une voie royale vers le titre dont disposent les coéquipiers de Gela Aprasidze. En effet, ils recevront ce week-end la Roumanie, puis en juin prochain le vainqueur du barrage d'accession. Autant dire que la messe semble dite.

Crédit Vidéo : Rugby Europe

Derrière l'ogre Géorgien, l'équipe qui s'en sort le mieux à l'heure actuelle reste la Roumanie. Deuxième avec neuf points, ces derniers se sont inclinés en Russie lors de la première journée (18-13), mais ont ensuite rectifié le tir en obtenant un succès précieux au Portugal (27-28), avant de s'imposer à Bucarest au terme d'une rencontre houleuse face à l'Espagne. Les Leones qui maîtrisaient le match et menaient 13-6 en seconde période, ont totalement déjoué pour ne pas dire plus lors des dernières minutes. Le fait de jeu le plus marquant restera l'expulsion du troisième-ligne centre espagnol Fred Quercy, après avoir asséné un coup de genou dans le visage d'un Roumain. À partir de là, l'Espagne a totalement perdu le fil de la rencontre, écopant de quatres cartons (un rouge et trois jaunes) en moins d'un quart d'heure. La Roumanie n'en demandait pas tant pour arracher un succès important (22-16). Au passage, le buteur roumain Florin Vlaicu est devenu le septième joueur à dépasser les 1000 points sur la scène internationale. Une bien belle prouesse.. L'Espagne bien loin des attentes, se déplacera ce week-end au Portugal. Un match qui s'annonce chaud entre deux équipes en recherche d'un premier succès. La Russie de son côté se positionne à la troisième place avec une victoire pour une défaite.

Crédit Vidéo : Rugby Europe

This was the knee to the face incident that ended up with Quercy seeing red as Spain lost control in the second half today vs Romania. pic.twitter.com/BQAb7V2DPB — Tier 2 Rugby (@T2Rugby) March 20, 2021

1ère Journée (6 mars 2021) :

Portugal-Géorgie : 16-29

Russie-Roumanie : 18-13

2ème Journée (13 et 14 mars 2021) :

Portugal-Roumanie : 27-28

Espagne-Géorgie : 19-25

3ème Journée (20 mars 2021) :

Russie-Géorgie : 6-23

Roumanie-Espagne : 22-16

Rencontres du Week-end :

27 mars 2021 (15h heure locale) : Portugal-Espagne

28 mars 2021 (15h heure locale) : Géorgie-Roumanie

Classement :

1 : Géorgie 14pts 3v 0n 0d 2 : Roumanie 9pts 2v 0n 1d 3 : Russie 4pts 1v 0n 1d 4 : Espagne 2pts 0v 0n 2d 5 : Portugal 1pt 0v 0n 2d 6 : Belgique ou Pays-Bas

Se pose alors désormais cette inlassable question qui revient éternellement. La Géorgie mérite-t-elle de disputer un barrage face à l'Italie, dernière du 6 Nations ? Après tout, c'est bien ce qui se passe entre le dernier du Tournoi des 6 Nations B et le premier du Tournoi des Nations C. Pour rappel, la Squadra Azzura n'y arrive plus et ne semble plus en mesure de poser ne serait-ce que quelques soucis aux pays phares de l'Hémisphère nord. À l'inverse, la Géorgie semble s'enliser dans une compétition qu'elle domine sans forcer. Et sa participation à l'Autumn Nations Cup n'aura pas été des plus ridicules. Certes elle aura subi une lourde défaite en Angleterre (40-0), mais les performances face aux Pays de Galles et à l'Irlande auront été encourageantes. On aurait d'ailleurs bien aimé voir un affrontement entre la Nazionale et les Lelos. Alors ne soyons pas dupes, il y a bien évidemment une explication économique et une histoire de gros sous derrière cela. Mais si nous prenons purement le sujet rugbystique, la Géorgie mériterait à n'en pas douter d'avoir la chance de se mesurer aux transalpins dans un match couperet.

6 Nations 2021. Les 10 solutions pour que l'Italie redevienne compétitive dans le Tournoi