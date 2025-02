6 Nations. 'Aucune garantie', une première éclatante… mais le XV de France doit éviter ce piège classique

Un démarrage canon ! Le XV de France terrasse le pays de Galles 43-0 et pose les bases d’un Tournoi ambitieux. Mais gare à l’excès de confiance avant l’Angleterre…

Le XV de France n'a pas fait de détails pour son entrée en lice dans le Tournoi des 6 Nations 2025 ce vendredi soir à Saint-Denis. Une victoire nette et sans bavure (43-0) face à un pays de Galles dépassé dans tous les secteurs de jeu. Un récital rugbystique sous la pluie, avec du jeu, du sérieux et une défense intraitable. De quoi lancer idéalement cette campagne... mais sans s'enflammer. Réaliser un bon premier match n'était que la mise en bouche. Désormais, les Bleus vont s'attaquer au plat de résistance. Auront-ils assez de place ? En tout cas, ils ont très faim, pour reprendre les mots du capitaine Antoine Dupont.

VIDEO. 43-0 : le chiffre qui en dit long sur la démonstration du XV de France face aux Gallois : tous les essais



Un succès probant malgré des conditions compliquées

Sous une météo peu clémente, les hommes de Fabien Galthié ont su imposer leur tempo et ne jamais relâcher la pression. "On est satisfait de cette victoire, du bonus offensif et du score. Le tout dans des conditions météorologiques difficiles. Ce n'était pas évident d'utiliser tout ce que l'on avait préparé. Chose positive, on a pu coacher assez vite pour donner du temps de jeu et reposer certains éléments", a souligné le sélectionneur après la rencontre via La Montagne. Un match maîtrisé, des rotations bien senties et une copie quasi parfaite.

Une défense hermétique et une attaque clinique

Le capitaine Antoine Dupont a insisté sur l'efficacité et la justesse du collectif : "On a eu une défense qui était très compacte et qui nous mettait beaucoup de pression. Il y avait des solutions sur les extérieurs. Après, c'est à nous de faire les bons choix. Et quand on a des joueurs bien placés, c'est plus facile de les faire." Avec un rideau défensif impénétrable et une attaque chirurgicale, les Bleus n'ont laissé aucune chance aux Gallois.

Pierre-Louis Barassi a d'ailleurs mis en avant cette solidité pour L'Equipe : "Le point positif, c'est l'état d'esprit et une grosse défense. On n'a pas pris un point, on est vraiment très contents de ça. L'objectif avant le match était de ne pas prendre d'essais et, si possible, le moins de points possible. C'est chose faite même si ça a été un peu plus compliqué en fin de match de tenir ce score de zéro point encaissé."

Une victoire marquante, mais un gros défi à venir

Malgré ce succès éclatant, les Bleus restent lucides. "Un premier très bon match ne donne aucune garantie pour la suite. Ce sera un tout autre contexte en Angleterre face à une équipe possédant plus de certitudes", a prévenu Dupont, bien conscient que la route est encore longue. Même son de cloche chez Louis Bielle-Biarrey via Sud Ouest : "On est très content de bien rentrer dans cette compétition et d’être dans la continuité de la tournée de novembre. Maintenant, on a un gros défi en Angleterre qui nous attend et on a hâte de le préparer." Une lucidité essentielle pour éviter tout excès de confiance.

Grégory Alldritt, toujours attaché à l'esprit de groupe, a insisté sur l'importance de l'intelligence collective : "On voulait faire une performance collective. On sait qu’on a des individualités extraordinaires, on voulait jouer comme une équipe. On a vu des essais devant, derrière donc on est très content de l’équipe." Un état d’esprit irréprochable qui sera indispensable pour le prochain défi à Twickenham.

Si ce match a été un modèle de domination, le XV de France sait que le plus dur commence maintenant. L'Angleterre, chez elle, voudra se racheter après la fessée de 2023. Les Bleus, eux, devront confirmer. Mais avec un tel démarrage, il y a de quoi nourrir de belles ambitions.