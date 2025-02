VIDEO. 43-0 : le chiffre qui en dit long sur la démonstration du XV de France face aux Gallois : tous les essais

Début parfait pour le XV de France ! Sérieux, appliqués et dominateurs, les hommes de Galthié ont surclassé le Pays de Galles (43-0). Retour sur une prestation de haut niveau en ouverture du Tournoi.

Une entame idéale pour les Bleus

Le XV de France n'a pas fait dans la dentelle pour son premier match du Tournoi des Six Nations 2025. Opposé à un Pays de Galles en plein marasme, les hommes de Fabien Galthié ont répondu présent dès le coup d'envoi en s'imposant avec autorité 43 à 0. Un succès net et sans bavure, synonyme de promesses pour la suite de la compétition.

‘C’est son sport !’ : Dupont brillant, Attissogbe en cannes, Alldritt le tank, les supporters ont rugi de plaisir devant le XV de France



Dupont en patron, les trois-quarts flamboyants

Pour son grand retour dans le 6 Nations, Antoine Dupont a régalé. Le capitaine tricolore a dirigé les siens avec maestria. Mais la véritable attraction de la soirée se trouvait sans doute derrière, avec des ailiers Bielle-Biarrey et Attissogbé en feu.

Quatre essais à eux seuls, des courses tranchantes, des inspirations au pied bien senties et une défense galloise asphyxiée. Dupont a bien failli y aller de son essai, mais il a été décisif sur trois des quatre réalisations de ses coéquipiers. Il a également pesé en défense et grâce à son jeu au pied. Sorti à la 50e, il a pu économiser ses forces en vue du Crunch.

Une défense infranchissable

Devant, les avants français ont imposé une domination sans partage. Le pack tricolore a fait parler sa puissance à l'image d'un Grégory Alldritt à la puissance et à l'activité débordantes. Une prestation solide, couronnée par un rideau défensif hermétique : pas un seul point encaissé, un exploit rare à ce niveau.

Un message fort pour la suite du Tournoi

Avec cette entrée en matière convaincante, le XV de France envoie un signal fort à ses concurrents. Et ce, même si le Pays de Galles est très loin de son lustre d'antan. Il était important pour les Bleus de réaliser un match sérieux et de faire le plein de confiance en vue des trois déplacements à venir.

Le prochain match face à l'Angleterre s'annonce bien plus physique et il sera déjà déterminant dans la course au titre, mais une chose est sûre : ces Bleus-là sont déjà lancés à pleine vitesse. Ils iront ensuite en Italie avant de défier l'Irlande. Des Irlandais qui démarrent de leur côté face à l'Angleterre.

(Re)découvrez les meilleurs moments de cette victoire éclatante en vidéo, avec tous les essais et les plus belles actions du match. Un régal pour les amateurs de jeu déployé et d'efficacité clinique.

TRANSFERT. TOP 14. Un départ avec effet immédiat pour le talentueux Hugo Reus (La Rochelle) ?