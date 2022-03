6 NATIONS. Alun Wyn Jones et Navidi de retour avec le Pays de Galles avant d'affronter la France !

Handicapé depuis le début du Tournoi par de nombreuses blessures, le Pays de Galles va néanmoins enregistrer deux retours de taille pour la rencontre face aux Bleus. En effet, le capitaine Alun Wyn Jones devrait faire partie du groupe qui défiera le XV de France à Cardiff. C'est en tout cas ce qu'annonçait de nombreux médias en début de semaine dernière. Remis de sa blessure à l'épaule, le joueur des Ospreys n'a plus joué depuis le 30 octobre dernier, face à la Nouvelle-Zélande. Mais le géant deuxième ligne n'est pas le seul joueur à faire son retour dans le squad du Pays de Galles, puisque le troisième ligne Josh Navidi sera également de la partie.

6 Nations. XV de France. Le Pays de Galles, cet adversaire qui réussit très bien à Ntamack !

Josh Navidi (Cardiff Rugby) has been called up to the Wales senior men’s squad for the remainder of the Guinness Six Nations. Ellis Jenkins has been released to join Cardiff Rugby for their upcoming fixtures in South Africa. pic.twitter.com/XuuCsdQXlu