6 Nations 2021. Petit périmètre, le pilier Tadhg Furlong dépose tout le monde [VIDÉO]

Face à l'Écosse ce week-end, Tadhg Furlong nous a gratifiés de ses skills en matière de crochet et d'évitement.

Un pilier irlandais qui crochète, ça ne s'était pas vu depuis bien longtemps. On a la fâcheuse habitude de se dire qu'un première ligne est incapable de faire des crochets, ou taper au pied, ou allonger une passe. Mais le rugby évolue et c'est tant mieux. Ce week-end, lors de la victoire irlandaise à Murrayfield, le pilier du Leinster et du XV du trèfle Tadhg Furlong, a prouvé que tout était possible.

6 Nations 2021. L'Irlande domine les Écossais après une purge en première mi-temps [VIDÉO]

Sur une relance depuis leurs 22 mètres, Furlong hérite du ballon. Si le but premier était d'ouvrir l'angle à Jonathan Sexton pour dégager, la finalité a été tout autre. Furlong, 122 kilos, se saisit du ballon avant de crocheter le talonneur écossais. On se dit que c'est terminé, et qu'il va aller tout droit comme un bon pilier. Mais il voit les possibilités de jeu avec son premier crochet. Russell s'approche et... deuxième crochet. Ce n'est pas fini, Furlong écarte le ballon pour continuer à le faire vivre après avoir déposé deux joueurs adverses. Cette séquence a beaucoup fait réagir dans un match terne. Alors, les piliers ne savent pas faire de crochet ?

Les Irlandais se sont imposés face à des Écossais beaucoup trop irréguliers. Le faux rythme du match a permis à Jonathan Sexton de maintenir ses adversaires à distance. L'Irlande recevront l'Angleterre dans un match où tout est possible. De leurs côtés, les hommes de Finn Russell devront terminer sur une bonne note face à l'Italie avant de jouer les Bleus. Rendez-vous ce samedi 20 mars pour une journée 100 % Tournoi des 6 Nations sur France 2.