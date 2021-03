6 Nations 2021. Les Gallois ont-ils trouvé la solution pour neutraliser Dupont ?

Le Pays de Galles a particulièrement surveillé Antoine Dupont samedi dernier. Mais ce dernier a toutefois trouvé le moyen de plonger en Terre promise.

Antoine Dupont par-ci, Antoine Dupont par là. Le nom du joueur du Stade Toulousain est à juste titre sur toutes les lèvres actuellement. Certains se demandent même s'il n'est tout simplement pas le meilleur neuf de la planète. Nous nous montrerons plus mesurés. S'il fait partie du haut du panier et qu'il est l'un des seuls joueurs au sein du microcosme de la balle ovale à pouvoir faire autant de différences, le natif du Gers doit encore progresser, notamment dans la gestion des temps forts ou faibles. Il n'empêche qu'il reste le joueur le plus craint par ses adversaires. À tel point que des équipes ont tenté de mettre en place un système ''anti-Dupont''. Cela a été le cas des Anglais, qui ont déclaré vouloir contenir ce dernier ''dans une petite boîte''. Et si Dupont n'a pas forcément pu franchir le rideau anglais sur la pelouse de Twickenham, il a cependant encore une fois été au soutien de Teddy Thomas lors de la première réalisation tricolore.

Sûrement ce qui fait la force du numéro 9 français, toujours présent au soutien, une fois le premier rideau franchit. Ce qui lui a d'ailleurs valu le surnom de ''Ministre de l'Intérieur''. Alors les Gallois y sont également allés de leur stratégie pour contrecarrer le joyau français. Du moins essayer. Une scène partagée sur les réseaux sociaux a particulièrement attiré l'attention. Sur un dégagement de Gareth Davies, la France amorce une relance. Alors que le rideau Gallois se forme, Antoine Dupont ne redescend pas forcément, se contentant de suivre le ballon, tout en restant dans le camp du XV du Poireau. Si jamais les Bleus venaient à franchir, il serait alors immédiatement au soutien. C'est là que le plan gallois se met en marche. Sur la vidéo en question, on entend Josh Adams haranguer son troisième ligne aile Justin Tipuric. L'ailier suggère à ce dernier de suivre Dupont. Une sorte de marquage individuel comme l'on peut voir au foot mais assez rare au rugby. L'objectif ? Empêcher le porteur de balle de pouvoir servir son soutien intérieur, Antoine Dupont.

The influence of the worlds best players goes far beyond their direct involvement!



Listen to Josh Adams calling for Dupont to be picked up following a kick exit from Wales! #GuinnessSixNations pic.twitter.com/JHzG0UsQ22 — Geraint Davies (@daviesGDD) March 24, 2021

Alors est-ce une solution viable pour neutraliser Antoine Dupont ? Possible, mais elle n'en reste pas moins compliquée. Déjà, car elle demande une vigilance de tous les instants. Surtout, car elle laisse plus d'espace dans l'axe au porteur de balle et se concentrer sur un joueur en particulier en fait presque oublier les autres autour. Le plus difficile, reste de l'appliquer sur l'intégralité de la rencontre et sur tous types de phases de jeu. On se rappelle que sur le second essai français, le plan gallois n'a pas fonctionné, puisque à la suite d'un ''chip'' de Brice Dulin, Dupont se trouvait une nouvelle fois à l'intérieur de Matthieu Jalibert pour inscrire un nouvel essai.