6 Nations 2021. ''Je pense que la France gagnera à Twickenham'', assure Tom Whitford

Team Manager de Montpellier, l'Anglais Tom Whitford évoque le 6 Nations 2021. Selon lui, le XV de France a une vraie carte à jouer malgré son calendrier.

Tom Whitford, ancien centre anglais qui a passé la quasi-totalité de sa carrière en France, (Perpignan et Toulon) est aujourd'hui Team Manager de Montpellier. Lui qui connaît sur le bout des doigts les deux favoris du Tournoi des 6 Nations, dévoile son ressenti à l'orée du coup d'envoi de l'évènement. Lequel a bien failli ne pas avoir lieu normalement. Il y a encore quelques semaines, la possibilité de ne pas jouer le Tournoi des 6 Nations ou alors sous une autre était évoqué. Selon Pierre Salviac, contacté par nos soins, "faire jouer le Tournoi par ces temps de pandémie n'est pas raisonnable". Tom Whitford a un avis tout autre. "Pour moi, le Tournoi doit se jouer. Le maintien du 6 Nations est la bonne décision. Tous les autres matchs de rugby sont disputés alors pourquoi pas le Tournoi. Les joueurs sont tous dans une bulle sanitaire. Si elle est respectée, je ne vois pas de problèmes." En dépit de la situation sanitaire, il était en effet important que la compétition ait lieu. "Le Tournoi des 6 Nations est un évènement familial. Alors oui, cette année il ne va pas pouvoir réunir tous les proches. Mais il va malgré tout donner le sourire aux supporters. Il est toujours très attendu." Favori, géant endormi, que pense la presse étrangère du XV de France avant le 6 Nations 2021 ?Avant le premier match de ce Tournoi des 6 Nations, deux équipes se dégagent comme favorites pour celui qui a demandé la double nationalité franco-anglaise : l'Angleterre et la France. "Je pense effectivement que l'une de ces Nations remportera le Tournoi. Mais la victoire anglaise lors de Autunm Nation Cup ne fait pas d'elle une prétendante plus légitime que la France." D'ailleurs Whitford a déjà son avis sur le match Angleterre-France, le 13 mars à Twickenham, pour ce qui sera probablement la "finale" de cette édition 2021 du Tournoi. "Je pense que la France gagnera à Twickenham. Les Bleus sont mieux préparés que les Anglais. L'effectif anglais manque d'expérience. Puis sans les supporters, jouer à domicile ne donne plus le même avantage." Jamie Georges, Maro Itoje, Billy Vunipola et Owen Farrell, les quatres patrons du XV de la Rose évoluent tous Saracens. Or, le club se trouve actuellement en seconde division anglaise. Et mis à part Vunipola qui a joué un match, les autres n'en comptent aucun depuis le début du championnat. En outre, le Premiership n'a débuté que fin novembre et ne compte que sept journées contre seize pour le Top 14. Une fraîcheur bénéfique aux anglais ou un manque de rythme, Tom Whitford a tranché. "L'Angleterre va probablement payer ces situations. En plus du manque d'expérience, il y a le manque de rythme. Ça ne veut pas dire que les Anglais vont être à la rue. Mais ils risquent d'être moins performants sur quelques détails."

6 nations 2021. Pour la presse étrangère, le plus dur commence pour le XV de FranceQuid de l'Italie, adversaire du jour du XV de France ? La Squadra Azzura a privilégié la carte jeune pour la réception des Bleus. Une potentielle solution pour cette nation en souffrance dans le Tournoi ces dernières années. "Je l'espère car ce serait bien que le Tournoi soit complètement homogène. Malheureusement, je ne sens pas l'Italie capable de faire quelque chose cette année. Généralement, les Italiens envoient beaucoup de jeu mais perdent à la fin. Ils vont essayer, avec ces jeunes, d'envoyer beaucoup de jeu ainsi que de construire pour l'avenir." Le choc de cette première journée est Pays de Galles-Irlande qui jouera ce dimanche. Nous retrouverons des Gallois qui ont connu une année 2020 compliquée et qui voudront démarrer 2021 par un succès. "Le Pays de Galles a un nouveau sélectionneur, Wayne Pivac, et la sauce met du temps à prendre. Ils ont perdu Shaun Edwards qui s'occupait de la défense. Secteur de jeu qui est devenu le point faible du XV du Poireau, alors qu'il était leur force il y a deux ans. Les Gallois devront d'ailleurs se reprendre sinon le Tournoi va être long." Ce qu'on espère, c'est qu'il sera spectaculaire. Avec, soyons un peu chauvin, une victoire tricolore à la fin. Un succès du XV de France à Twickenham, pourrait être synonyme de victoire finale et peut-être même de Grand Chelem ? "Le Grand Chelem je ne sais pas, il y a quand même d'autres équipes comme l'Irlande. Mais la France devrait remporter le Tournoi cette année." Tom Whitford brosserait-il les Français pour obtenir la double nationalité plus facilement ? "Non. (Rires) Mais si ça peut aider je ne refuse pas." Réponse dans quelques semaines. DESINTOX - Est-il vraiment plus dur de gagner le 6 Nations malgré trois déplacements ?