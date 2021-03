6 Nations 2021. France-Écosse : LNR et FFR d'accord pour une date, l'Écosse doit valider

Un accord entre la FFR et la LNR a été trouvé pour France vs Écosse. Reste à avoir l'accord de la Fédération écossaise de rugby.

On vous le disait ce matin, la LNR et la FFR se penchaient sur une possible date de report pour le match France vs Écosse initialement prévu le week-end dernier. Les dates devaient concorder avec le Top 14 et la Coupe d'Europe et donc éviter que les internationaux ne soient pas disponibles pour leurs clubs. Il s'agit du vendredi 26 mars, après la fin officielle du Tournoi des 6 Nations 2021. Les premières discussions concernaient le jeudi 25 mars, afin de permettre aux joueurs de rejoindre leurs clubs mais ce ne sera que le vendredi soir. Peu de chance, voire aucune, qu'on voit des internationaux lors de la 20e journée de Top 14 qui aura lieu le samedi 27 et dimanche 28 mars.

Si l'accord est trouvé en France, il faut cependant que les Écossais acceptent. Ils se retrouvent dans le même cas de figure avec leur championnat. De plus, le jeudi 25 mars était en concurrence avec le football écossais, qui affrontera l'Autriche pour le match de qualifications à la Coupe du monde. Selon RMC Sport, la Fédération ne serait pas contre cette date, voulant à tout prix jouer ce match. Mais il faut bien évidemment qu'ils disposent de leurs meilleurs joueurs.