6 Nations 2021. Angleterre. ''J'ai fait de la m****'' : Billy Vunipola fait son autocritique

Billy Vunipola a évoqué sans filtre ses performances du moment. Décevant à l'image de son équipe, il ne se cache pas et assume ses responsabilités.

Le XV de la Rose est dans l'oeil du cyclone. Défaits par l'Écosse sur ses terres, les Anglais se sont ensuite rachetés en écartant les Italiens. Insuffisant cependant. Depuis quelques mois, les hommes d'Eddie Jones peinent à convaincre et les cadres de l'équipe semblent à la peine. Parmi eux, Billy Vunipola. Dans des propos relayés par le média gallois WalesOnline, le troisième ligne est revenu sur son début de Tournoi des Nations, et s'est exprimé sans langue de bois. Pour lui, le constat est implacable : ''J'ai été nul. Je viens de faire de la merde, je ne peux pas mentir.'' Il promet de revenir plus fort, et dès ce samedi face au Pays de Galles : ''Il s'agit de m'aider pour me motiver à aider l'équipe. Et pour aider l'équipe, j'ai besoin d'être le joueur que je suis. Je sais que je n'ai pas été ce joueur et cela m'ennuie plus que quiconque. Je suis prêt pour le Pays de Galles. Je n'ai pas été moi-même et j'ai besoin d'aller là-bas et de montrer ce que je peux faire''.

Sans tabou, Billy Vunipola a fait le tour des sujets épineux du moment. Notamment celui de sa place au sein du XV de la Rose, quand on sait que certains observateurs outre-Manche lui préféreraient Sam Simmonds, exceptionnel avec son club d'Exeter. Le joueur des Saracens poursuit : ''Il y a eu beaucoup de questions posées sur ma place au sein de l'équipe. Ce n'est pas toujours une mauvaise chose car parfois ça peut motiver ou au contraire démotiver un joueur. Je veux montrer que je vaux ma place dans le XV de la Rose.'' S'il ne se cache pas derrière d'innombrables excuses, il pense expliquer sa méforme par le manque de temps de jeu. On rappelle que les Saracens n'ont toujours pas repris la compétition, la deuxième division anglaise étant à l'arrêt : ''Pour le moment, je suppose qu'à cause de mon manque de temps de jeu, j'essaie de me mettre dans des positions où je n'ai pas à courir autant qu'avant''. Et de conclure : ''Il y a un excellent entraîneur de la NFL (Vince Lombardi) qui a dit que la fatigue rend lâche. Je suppose que j'ai été un peu lâche ces deux dernières semaines parce que je me cachais derrière la fatigue''. En tout cas, les Gallois sont prévenus, le cadet de la fratrie Vunipola aura à coeur de se montrer sur la pelouse du Principality Stadium.