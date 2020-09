6 Nations 2020 - France vs Irlande. La FFR contrainte d'annuler et rembourser tous les billets

Le match entre le XV de France et l'Irlande comptant pour la 5e journée du Tournoi des 6 Nations 2020 pourrait ne pas se jouer devant du public.

De 5 000 à 55 000 spectateurs face à l'Irlande ?France vs Irlande, ce devait être l'apothéose pour les Tricolores. Après des victoires sur l'Angleterre et le Pays de Galles, les Bleus de Galthié étaient attendus au Stade de France pour éventuellement remporter la compétition. Tous les billets avaient été vendus. Et ce, avant même que les victoires s'enchaînent. Mais la Covid-19 est passée par là. Le match prévu le 14 mars se jouera finalement le 31 octobre. Et la situation sanitaire en France ne présage rien de bon quant à la présence de supporters à Saint-Denis. La jauge en vigueur est de 5 000 spectateurs. Certains clubs de Top 14 ont eu des dérogations. Mais étant donné que l'Île-de-France est en zone rouge, l'espoir de la FFR de faire entrer 55 000 personnes au Stade de France s'est éloigné. Coronavirus - La moitié des clubs de Top 14 désormais en zone rougeAinsi, L'Equipe nous apprend que la Fédération française de rugby a tout simplement choisi de rembourser tous les billets vendus pour ce match. Elle ne peut en effet plus garantir que la rencontre pourra se dérouler avec du public. Les tickets sont donc annulés et remboursés au prix d'achat. Une nouvelle billetterie pourrait être ouverte. Mais on ne sait pas combien de billets seront disponibles. On peut imaginer qu'une partie des places sera réservée aux partenaires. Une chose est sûre, la déception sera grande chez les supporters. Comme chez les joueurs, qui ne pourront pas être encouragés comme ils l'avaient été lors du premier match face aux Anglais.