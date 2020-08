De 5 000 à 55 000 spectateurs face à l'Irlande ?

La FFR a déposé une dérogation pour disposer d'au moins 55 000 spectateurs lors de la dernière rencontre du Tournoi des 6 nations face à l'Irlande.

Le gouvernement français a décidé de permettre des rassemblements de 5000 personnes si les mesures de distanciations sociales sont respectées. Le rugby peut donc jouir d'une petite base de supporters dans ses stades mais cela n'est toujours pas suffisant pour les présidents de clubs. Pour cela, des dérogations sont possibles, après une demande à la préfecture, pour augmenter sa jauge de supporters pour un événement. Si pour l'instant seul Perpignan a pu en bénéficier, les demandes se multiplient dans les clubs professionnels. Cette jauge n'est en vigueur que jusqu'au 30 octobre prochain.

Or, le 31 octobre a lieu le match comptant pour la dernière journée du Tournoi des 6 nations face à l'Irlande. Le XV de France jouera à domicile et Bernard Laporte a confirmé avoir déposé une demande de dérogation à la préfecture de la Seint-Saint-Denis afin d'accueillir...55 000 personnes : "La législation est mouvante. Oui, nous avons demandé une dérogation préfectorale. On attend la réponse, mais on pense que l’on peut l’avoir aujourd’hui", a déclaré Laporte dans Midi Olympique. Si le plan venait à échouer, le président de la FFR évoquerait tout de même un plan B en affirmant que "les matchs se joueront" car une jauge à 5 000 a été prévue avec le trésorier. De 5 000 supporters le 30 octobre à 55 000 le 31 ? La décision est en attente.