Découvrez 5 raisons pour lesquelles nous parions sur une victoire de la Rochelle sur Bordeaux en demi-finale du championnat de France de première division.

Des Rochelais en pleine confiance

Les Rochelais abordent ce match avec une confiance maximum. Rares sont ceux qui les voyaient favoris de la finale de la coupe des champions sur la pelouse du Leinster. Pourtant, ils ont réussi à battre les Irlandais après avoir été menés 17 à 0. Si ça ne vous donne pas des ailes pour ces phases finales de championnat, rien ne le fera. Ils savent que même s'ils ne réalisent pas un bon début de match. Ils ont les ressources mentales et physiques pour s'imposer. Les Bordelais sont prévenus.

Un air de revanche

Attention cependant aux outsiders girondins. Contrairement aux Rochelais, ils n'ont rien à perdre ou presque en demie. Ils reviennent de loin cette saison. Ils vont donc jouer crânement leur chance en Espagne. Si ce match aura lieu sur terrain neutre, les champions d'Europe n'ont certainement pas oublié que leurs adversaires du week-end étaient venus s'imposer à Marcel Deflandre lors de la 13e journée. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Néanmoins, en bon compétiteur, les hommes de ROG n'ont sans doute pas oublié cet affront.



L'appel du doublé

On l'a dit, la Rochelle a décroché un nouveau titre européen cette année en dominant une fois de plus le Leinster en finale. Ils sont donc une fois de plus en course pour réaliser un formidable doublé. Une performance que peu de formations tricolores ont réussi par le passé. La dernière en date, c'est Toulouse en 2021. Avant eux, c'est Toulon qui avait doublé la mise en 2014. A vrai dire, seules ces deux équipes sont parvenus à remporter les deux titres, Toulouse ayant réussi cet exploit la première fois en 1996. La Rochelle a donc l'opportunité d'écrire une nouvelle page de l'histoire en se hissant en finale.

L'expérience des grands rendez-vous

Quatre finales européennes en trois ans pour deux titres ; une finale de championnat et deux places de demi-finaliste depuis 2019, la Rochelle s'est imposé ces dernières années comme l'une des places fortes de la scène rugbystique en France comme en Europe. Les Maritimes ont acquis une énorme expérience des phases finales en quelques années. Et ce, alors qu'ils n'étaient il n'y a pas si longtemps encore en deuxième division. Une expérience que ne possède pas encore la formation bordelaise. Et ce, même si elle a également récemment joué des demies. Ce qui lui manque, c'est le vécu de la victoire.



Des Maritimes reposés

Comme Toulouse, la Rochelle a réussi à se qualifier directement pour les demi-finales. Si cela peut être un inconvénient en termes de rythme et de dynamique. C'est un énorme avantage à ce moment de la saison. Après des mois de lutte acharnée, les joueurs rochelais ont eu la possibilité de se reposer et de soigner les petits bobos. Si bien que le groupe maritime aborde cette demie en pleine possession de ses moyens. Les protégés de ROG pourraient manquer de rythme en début de rencontre, mais on sait qu'ils auront la caisse pour terminer en trombe. Ce qui pourrait faire la différence si la partie est serrée.

