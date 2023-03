5 raisons pour lesquelles nous parions sur une victoire de la France sur le Pays de Galles

Ce samedi, la France reçoit le Pays de Galles dans le cadre de la 5e et dernière journée du 6 Nations. Selon nous, les Bleus vont l'emporter face aux Gallois.

Les Bleus sont en confiance

L'équipe de France est sur une très bonne dynamique. Faut-il rappeler qu'elle n'a perdu qu'un match depuis 2021 ? Seuls les Irlandais ont fait tomber les Bleus. Lesquels restent sur un match historique face à l'Angleterre dans cette compétition. Une rencontre qui a marqué les esprits et qui fera date. Les Tricolores montent en puissance et ils auront à coeur de bien terminer cette compétition lors de cet ultime rencontre face à leurs supporters avant le coup d'envoi du Mondial en septembre prochain.





Pariez sur ce match avec Winamax

Le Pays de Galles se cherche

À l'inverse, le Pays de Galles est entre deux eaux. Le nouveau sélectionneur, qui connaît bien la maison, tente de relancer la machine. Mais il n'a pas encore trouvé la bonne formule. Doit-il se séparer des anciens cadres à seulement quelques mois de la coupe du monde et laisser leur chance aux jeunes comme le voudrait certains ? Ce serait sacrifier le Mondial 2023 pour construire sur la prochaine édition. Sans doute le fera-t-il après la compétition qui aura lieu en France. Mais c'est sûrement du temps perdu.

Aucune défaite depuis le Mondial

Le sélectionneur tricolore a rappelé que le Pays de Galles a souvent fait des misères à l'équipe de France par le passé. Il est vrai que le XV du Poireau a connu une période faste dans les années 2010. Néanmoins, depuis le quart de final au Japon en 2019, la France n'a plus perdu face à cet adversaire avec quatre victoires en autant de matchs. Les matchs n'avaient pas été faciles à gagner mais on peut dire que les Français ont l'ascendant psychologique sur les Gallois avant cette 5e journée.





Pariez sur ce match avec Winamax

Un titre en jeu

Le 15 de France est toujours en course pour la victoire finale. La défaite à Dublin a compliqué la tâche des Bleus. Pour l'heure, c'est l'Irlande qui domine les débats et qui semble bien partie pour succéder aux Tricolores. Avec potentiellement un Grand Chelem à la clé en cas de succès sur l'Angleterre. Cependant, ce match aura lieu après celui de la France. De fait, cette dernière n'a pas à calculer. Elle doit l'emporter, si possible avec le bonus offensif et le plus de points inscrits, pour espérer conserver son titre. Qui sait, les Anglais pourraient aussi créer la surprise après avoir reçu une fessée historique.

Les Bleus montent en puissance

Le début du Tournoi a été poussif pour les Français. C'était à prévoir et on peut imaginer que si le match contre l'Irlande avait eu lieu plus tard dans la compétition, le score aurait pu être différent. Alors oui, même si la fatigue peut s'accumuler, le calendrier fait que les joueurs ont aussi pu se reposer. Si certains éléments avaient pu paraître cramés aux yeux de certains observateurs, on a senti aucune baisse de régime face à l'Angleterre. Il nous a semblé que les Tricolores auraient pu jouer encore une période facilement. On peut imaginer qu'ils seront donc à fond de la première à la 80e face au Pays de Galles.





Pariez sur ce match avec Winamax

Soyez responsables quand vous jouez. Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction… Ils sont aussi strictement interdits aux mineurs. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 - appel non surtaxé).