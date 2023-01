5 raisons pour lesquelles nous parions sur une nouvelle victoire de Paris à Perpignan

Ce samedi, Paris se déplace à Perpignan dans le cadre de la 16e journée de championnat. On vous dit pourquoi on voit les Parisiens s'imposer face aux Catalans.

Les Catalans dans le dur

Avec seulement quatre succès au compteur, Perpignan vit un exercice 2022/2023 compliqué. Les Catalans ont réussi à conserver leur place dans l'élite la saison passée. Mais ils ont toutes les peines du monde à exister cette année malgré des succès intéressants à domicile. Ils n'ont remporté que deux de leurs dix derniers matchs et restent sur huit défaites de rang toutes compétitions confondues. La confiance n'est clairement pas dans les rangs des visiteurs.

Des Parisiens qui tournent bien

A l'inverse, Paris tourne bien. Le revers en Italie en coupe d'Europe n'a clairement pas entamé leur bonne dynamique. Cette compétition n'était pas vraiment l'objectif premier de la saison. Les Parisiens ont un bilan à l'inverse de leur prochain adversaire avec seulement deux revers lors des dix derniers matchs. Ils peuvent se targuer d'avoir fait douter les Toulousains devant leur public lors de la dixième journée en décrochant un match nul 16 partout. Sans oublier les 48 points passés au Racing 92 lors de la 13e journée. Les Catalans sont prévenus.



Paris peut être leader

Le classement du championnat est encore indécis. On ne sait pas encore qui terminera dans les six premières places et pourra participer aux phases finales. De même qu'on ne sait pas encore quelles seront les deux équipes directement qualifiées pour les demies. Pour l'heure, Toulouse est en tête, mais son avance n'est plus aussi importante. À l'orée de cette 16e journée, seules trois longueurs séparent les Parisiens des Toulousains. En cas de revers du leader contre Montpellier, il pourrait y avoir du changement en tête du classement.

Un pack conquérant

Le club de la capitale a de sérieux arguments à faire valoir. Mais on devait mentionner un point fort chez les Parisiens, ce serait sans doute les avants. Le pack de Paris a été l'un des plus performants cette saison aussi bien en mêlée qu'en touche. Ce n'est pas une surprise si le coach des avants parisiens a été débauché pour rejoindre l'équipe de France. Si la bête à 16 pattes de Paris est en forme samedi, ça pourrait faire des dégâts dans les rangs catalans. Attention tout de même, il manque beaucoup de joueurs, en particulier dans la cage, côté Paris.

Un bilan favorable à Paris

Une date : 23 février 2013. Cela fait presque dix ans que Perpignan n'a plus battu Paris. Ce jour-là, les Catalans avaient dominé les Parisiens 32 à 16 en marquant 4 essais. Les deux équipes étaient pourtant dos à dos au citron, 1 partout. Depuis, Paris a remporté les huit derniers affrontements dans l'élite avec notamment quatre succès sur les terres catalanes. On notera tout de même que ces victoires ont été serrées (22-25 ; 27-28) comme en 2021, 22-23. Néanmoins, Paris a déjà passé 46 points à Perpignan devant son public, c'était en 2018. En octobre dernier, ils ont fait encore mieux avec un cinglant 52 à 3.



