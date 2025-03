32 essais en 73 capes : vers un retour du banni Israël Folau en Australie ?

Le controversé Israël Folau pourrait revenir en Australie pour affronter les Lions Britanniques cet été.

Il fut durant longtemps le meilleur joueur des Wallabies. Du moins le plus grand talent offensif. En attestent ses 32 essais en 73 sélections sous le maillot gold and green.

Mais l’histoire entre Israël Folau et l’Australie s’était arrêté brusquement en 2019, lorsque l’arrière aux dimensions hors-normes (1m95 pour 103kg) s’était fendu de propos notamment homophobes très virulents, et à répétition. Sous couvert de croyances religieuses

Banni, l’ancien joueur des Waratahs débarquait ainsi en France chez les treizistes des Dragons Catalans en début d’année 2020 pour se relancer, avant de signer au Japon. En Asie depuis 4 ans, Folau s’amuse donc aux Urayasu D-Rocks et prend son argent sans trop forcer son talent.

Malgré tout, celui qui avait débuté avec l’équipe d’Australie en 2013 face au Lions Britanniques espère rejouer dans son pays. Toujours face à la mythique sélection britannique et irlandaise, mais cette fois pour l’équipe All Stars composée de joueurs australiens et néo-zélandais évoluant à l’étranger, qui affrontera les troupes d’Andy Farrell cet été.

"Si on m’en donne la possibilité, ce serait formidable de jouer avec des gars contre lesquels on joue habituellement, dont les All Blacks qui sont des joueurs de classe mondiale", a lancé Folau au journal australien The Daily Telegraph. (…)

"Je n’ai pas de rancœur par rapport au passé. (...) Rien que d’y penser [au fait de jouer en Australie, NDLR], je suis ému", promet celui qui fêtera ses 36 ans prochainement.

"J’apprécie les supporters et les fans. Et si l’occasion se présentait, ce serait très excitant de jouer à nouveau devant les supporters australiens". Nul doute que ce retour ne se ferait pas sans bruit, du côté de l’île continent…