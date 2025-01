3 déplacements, une pression immense : le XV de France prêt à gravir la montagne du 6 Nations ?

Antoine Dupont et les Bleus entrent dans un Tournoi des 6 Nations chargé d’enjeux. Trois déplacements attendent la France, mais le capitaine affiche une confiance inébranlable dans le groupe.

Le Tournoi des 6 Nations approche à grands pas, et les Bleus s’apprêtent à relever un sacré défi. Trois déplacements, un statut de favoris à assumer et surtout une énorme envie de faire mieux qu’auparavant. Antoine Dupont, de retour comme capitaine de cette équipe de France, s’est confié à L’Équipe sur les enjeux de cette édition 2025.

Un challenge immense, mais une confiance intacte

Pas de langue de bois pour Dupont. Le demi de mêlée toulousain le sait, cette année sera particulièrement corsée : « On sait qu'on a un gros challenge devant nous, une montagne à gravir, mais on a aussi confiance en notre potentiel. On sait que si on joue à notre meilleur niveau, on est capables de gagner partout. » Des mots qui en disent long sur l’état d’esprit des Bleus. Lucides mais ambitieux, ils ne comptent pas se laisser impressionner par l’ampleur de la tâche.

Transformer la frustration en motivation

L’échec du Mondial est encore dans toutes les têtes même si de l'eau a coulé sous les ponts. Ce quart de finale perdu d’un petit point face aux Boks (28-29) a laissé des traces, mais Dupont et ses coéquipiers comptent bien s’en servir comme moteur : « Il y a beaucoup de déception quant au palmarès de cette équipe, au vu de son potentiel. Cette frustration, il faut qu'elle se transforme en motivation, que ça nous pousse. » Une mentalité qui traduit la maturité acquise au fil des années, avec un objectif clair : ne plus passer à côté des grands rendez-vous. D'autant qu'en dehors du Grand Chelem de 2022, les Tricolores de Galthié n'ont rien ajouté dans l'armoire à trophées.

Les déplacements, un défi de taille

Le calendrier des Bleus ne leur fait pas de cadeau avec un triptyque périlleux qui les verra aller en Angleterre, en Italie puis en Irlande. Mais les souvenirs de 2021, où les Tricolores s’étaient imposés à Dublin dans un contexte très particulier, leur rappellent qu’ils en sont capables : « On avait réussi à gagner en Irlande (13-15) et on perd de peu en Angleterre (23-20), ce qui nous coûte le Tournoi à ce moment-là, mais ça montre qu'on a été capables de passer pas loin par le passé. »

Si les Bleus veulent aller au bout, ils devront éviter les pièges, notamment contre les équipes annoncées plus faibles comme le pays de Galles. Dupont le rappelle : « Justement, il faut se méfier de ces matches-là, où on nous annonce favoris. Surtout les Français, c'est là où on est les moins bons ! » Un avertissement clair : la moindre baisse de régime pourrait coûter cher dans un Tournoi où chaque point compte. Il sera donc important d'en prendre un maximum dès le 31 janvier. Après le raté de Marseille l'an passé face aux Irlandais, l'envie ne manquera pas dans les rangs français.

Un marathon, pas un sprint

Le Tournoi est une compétition longue et exigeante, où la constance est essentielle. Le capitaine insiste sur l’importance de bien démarrer, tout en gardant une vision à long terme : « Chaque point est important, et ça, on a cette expérience pour arriver à être le plus consistant possible. Les deux premiers matches vont dire beaucoup de choses. » Avec l’Angleterre dès la deuxième journée, les Bleus devront être prêts très vite.